Слова, которые лучше проглотить: что не стоит говорить ГАИ при подозрении на опьянение

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2:12
Авто

Остановка, алкотестер, и… неожиданный результат. Прибор показывает превышение, инспектор тут же обвиняет в опьянении, но медосвидетельствование проводить не спешит. Звучит абсурдно? В реальности — вполне возможный сценарий. И в нём водитель легко может оказаться в проигрыше, если не знает своих прав.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Проверка — не приговор

По закону водитель может отказаться от проверки на месте. Это автоматически запускает обязательную процедуру — освидетельствование у врача. Только там, в специализированном медучреждении, можно поставить окончательную точку.

Но случается иначе: прибор показывает минимальное превышение, инспектор не даёт шансов, врачей не вызывает, а материалы отправляет прямо в суд. Здесь важно понимать — такие действия незаконны.

Когда закон на стороне водителя

Согласно постановлению правительства №1882 от 21.10.2022, если автомобилист не согласен с результатом прибора, инспектор обязан отправить его на медицинское освидетельствование. Отказ от этого — грубое нарушение регламента, которое может полностью обнулить обвинения.

Также работает и постановление Пленума Верховного Суда РФ №18, где подчёркивается: каждая процедура, особенно по таким чувствительным темам, как вождение в нетрезвом виде, должна проводиться строго по правилам. Нарушения дают весомые основания для отмены обвинения.

Суд сомневается — водитель выигрывает

Принцип презумпции невиновности никто не отменял. Если в суде остаются сомнения, которые невозможно устранить, они трактуются в пользу обвиняемого. А если инспектор не оформил отказ водителя от медпроверки официально, его позиция в суде становится шаткой.

Что делать на месте

Просто: настоять на проведении медосвидетельствования. Вежливо, чётко, без конфликта — и с фиксацией на видео, если есть возможность. Это право, а не прихоть, и оно способно спасти от несправедливого наказания.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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