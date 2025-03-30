Обогнал ГИБДД — остался без прав: 5 ситуаций, в которых лучше не торопиться с маневром

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Обгон патрульного автомобиля ГИБДД может привести к серьёзным последствиям, включая крупные штрафы и лишение водительских прав. Рассмотрим пять ситуаций, в которых обгон патрульной машины особенно опасен:​

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль дпс

Патрульный автомобиль движется с включёнными спецсигналами

Согласно пункту 3.2 Правил дорожного движения, запрещается обгонять транспортное средство с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Нарушение этого правила влечёт штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок до 1,5 лет. Обгон через сплошную линию разметки

Пересечение сплошной линии при обгоне является серьёзным нарушением ПДД и может привести к лишению водительских прав. Даже если патрульный автомобиль движется медленно, обгон через сплошную линию недопустим. Превышение скорости при обгоне

Даже незначительное превышение скорости при обгоне патрульной машины может быть зафиксировано камерами, установленными в служебном автомобиле. Например, если патрульный автомобиль движется со скоростью 70 км/ч в зоне с ограничением 60 км/ч, а вы при обгоне разгоняетесь до 85-90 км/ч, это может привести к штрафу в размере 500 рублей. Наличие технических неисправностей в вашем автомобиле

При обгоне патрульного автомобиля сотрудники ГИБДД могут заметить неисправности вашего транспортного средства, такие как неработающий стоп-сигнал или нечитаемый номерной знак. Это может повлечь дополнительные штрафы и предписания на устранение неисправностей. Обгон в зоне действия запрещающих знаков

Обгон патрульного автомобиля в зоне действия знаков, запрещающих обгон, является нарушением ПДД и может привести к штрафу или лишению водительских прав.

Рекомендации для водителей:

Всегда внимательно оценивайте ситуацию на дороге и соблюдайте ПДД при принятии решения об обгоне.​

Избегайте обгона патрульных автомобилей в вышеописанных ситуациях, чтобы не подвергать себя риску штрафов или лишения прав.​

Следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно устраняйте неисправности.​

Помните, что безопасность на дороге зависит от каждого участника движения. Соблюдение правил и внимательность помогут избежать неприятных последствий.

Уточнения

Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция) — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

