Трогайся правильно — или плати дважды: один популярный миф, который разрушает сцепление

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На форумах и в соцсетях нередко обсуждают "секретный" лайфхак: якобы можно начинать движение с второй передачи, экономя топливо, время и ресурс двигателя. Кто-то утверждает, что так делают все "опытные", другие уверяют — так поступают только ленивые. Но что об этом говорит техника?

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Возможно — не значит безопасно

Да, и на механике, и на автомате действительно можно тронуться со второй передачи. Некоторые коробки даже предусматривают для этого специальный режим. Но есть один нюанс: эта возможность предусмотрена не для всех автомобилей. В первую очередь — для внедорожников и грузовиков, где первая передача играет роль понижающей и нужна для тяги, а не старта на асфальте.

Что будет, если всё-таки рискнуть

Если автомобиль не рассчитан на старт с повышенной передачи, это грозит следующими проблемами:

Перегрев сцепления;

Проскальзывание дисков;

Потеря тяги на старте;

Быстрый износ трансмиссии;

Дорогой ремонт.

По сути, автомобиль работает на износ, передавая крутящий момент неэффективно. И если это делается регулярно — проблемы не заставят себя ждать.

А как же снег и песок

Миф о том, что со второй передачей легче выбраться из сугроба, тоже не выдерживает критики. В реальности, при пробуксовке эффективнее работают первая и задняя передачи — именно они позволяют контролировать обороты и крутящий момент. А вторая может пригодиться лишь на ходу, чтобы пройти участок без остановки.

Если вы не за рулём грузовика или "внедорожного танка", стартовать лучше как учили в автошколе — с первой. Это не "устаревший подход", а банальная забота о технике. А экономия, о которой мечтают сторонники второй передачи, быстро исчезает вместе с деньгами на ремонт.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

