Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретная схема аренды: как получить ремонт без копейки вложений
Свобода воли существует! Или нет? Что говорят последние исследования
Почему снижение доллара не облегчает жизнь покупателям: тайны инфляции
Мария Погребняк устроила весеннюю фотосессию с сыновьями
Весеннее удобрение олеандра: советы для пышного цветения и здоровья растения
Хитрый расчёт: сколько кур нужно, чтобы завтрак был каждый день
Эгисхайм — средневековая сказка в сердце Эльзаса: как деревня стала шедевром
Латте и капучино дома: без кофемашины, но с идеальной пенкой
Знаете ли вы, какой овощ признали овощем года в Германии? Его точно стоит добавить в свой рацион

Трогайся правильно — или плати дважды: один популярный миф, который разрушает сцепление

1:55
Авто

На форумах и в соцсетях нередко обсуждают "секретный" лайфхак: якобы можно начинать движение с второй передачи, экономя топливо, время и ресурс двигателя. Кто-то утверждает, что так делают все "опытные", другие уверяют — так поступают только ленивые. Но что об этом говорит техника?

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Возможно — не значит безопасно

Да, и на механике, и на автомате действительно можно тронуться со второй передачи. Некоторые коробки даже предусматривают для этого специальный режим. Но есть один нюанс: эта возможность предусмотрена не для всех автомобилей. В первую очередь — для внедорожников и грузовиков, где первая передача играет роль понижающей и нужна для тяги, а не старта на асфальте.

Что будет, если всё-таки рискнуть

Если автомобиль не рассчитан на старт с повышенной передачи, это грозит следующими проблемами:

  • Перегрев сцепления;

  • Проскальзывание дисков;

  • Потеря тяги на старте;

  • Быстрый износ трансмиссии;

  • Дорогой ремонт.

По сути, автомобиль работает на износ, передавая крутящий момент неэффективно. И если это делается регулярно — проблемы не заставят себя ждать.

А как же снег и песок

Миф о том, что со второй передачей легче выбраться из сугроба, тоже не выдерживает критики. В реальности, при пробуксовке эффективнее работают первая и задняя передачи — именно они позволяют контролировать обороты и крутящий момент. А вторая может пригодиться лишь на ходу, чтобы пройти участок без остановки.

Если вы не за рулём грузовика или "внедорожного танка", стартовать лучше как учили в автошколе — с первой. Это не "устаревший подход", а банальная забота о технике. А экономия, о которой мечтают сторонники второй передачи, быстро исчезает вместе с деньгами на ремонт.

Уточнения

Миф (от др.-греч. μῦθος — сказание, предание) — символический нарратив (повествование), служащее для носителя объяснением реальности; обычно (но не всегда) не имеет конкретного авторства, связан с традицией и с религиозными верованиями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает
Красота и стиль
Один стакан в день — и кожа вновь сияет, а килограммы исчезают. Как это работает Аудио 
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам
Новости спорта
Разбуди метаболизм и похудей благодаря этим 7 простым советам Аудио 
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать
Туризм
Когда-то сказка, а теперь ловушка: города, которые лучше избегать Аудио 
Популярное
Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт

В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!

Этот картофель не боится ни дождей, ни жуков — сажаю только этот сорт
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Почему жареная картошка с салом была так популярна в СССР
Сводка с фронта: ВС РФ готовят масштабное наступление, Киев готовится к созданию космических войск
Грядки в тени — не беда: вот что там прекрасно растёт
Вместо эвакуации — забвение: страшная участь 80 тысяч солдат ВСУ в курском приграничье Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Весной все обливают смородину кипятком, но есть способ лучше
Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Импорт просел, заводы ожили — как Россия вытесняет китайские шины
Последние материалы
Весеннее удобрение олеандра: советы для пышного цветения и здоровья растения
Хитрый расчёт: сколько кур нужно, чтобы завтрак был каждый день
Эгисхайм — средневековая сказка в сердце Эльзаса: как деревня стала шедевром
Латте и капучино дома: без кофемашины, но с идеальной пенкой
Трогайся правильно — или плати дважды: один популярный миф, который разрушает сцепление
Знаете ли вы, какой овощ признали овощем года в Германии? Его точно стоит добавить в свой рацион
Диета для пожилых: так вы обеспечите себе здоровую старость
Киновселенная Marvel объявила имена звёзд "Мстителей: Конец света" и "Людей Икс"
Мистика в Долине царей: доказательства ритуала "Пробуждение Осириса" найдены в гробнице Тутанхамона
Вас затопили сверху? Кто обязан платить и как не остаться в минусе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.