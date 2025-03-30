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Скандинавия обходит Китай в мире электромобилей: почему у северных стартапов получилось там, где другие сдались

3:52
Авто

Страны Северной Европы снова оказались впереди — на этот раз в сфере устойчивых технологий и электромобильности. Благодаря культурной открытости к инновациям, государственной поддержке и высокой цифровой зрелости, бизнес из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии показывает впечатляющий рост в самых горячих сегментах — от зарядки электромобилей до облачного B2B-софта.

Электромобиль на зарядке
Фото: Designed by Freepik by user6702303, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль на зарядке

Поколение "ранних"

Скандинавия всегда славилась стремлением быть первой: от внедрения интернета и мобильной связи до перехода на безналичную экономику. Сегодня это даёт ощутимые плоды в таких секторах, как зарядная инфраструктура для электромобилей и программное обеспечение для бизнеса.

"Как только вы станете одним из первых участников этой отрасли… у вас появится преимущество", — говорит старший партнёр Roland Berger, специализирующийся на рынке зарядки ЭМ, Бенни Гуттман.

Норвегия стала лидером по электромобилям ещё в 2013 году, когда Tesla Model S обошла по продажам все бензиновые модели. Сегодня 89% всех новых автомобилей в стране — полностью электрические. В Дании этот показатель — 52%, в Швеции — 32% "чистых" электромобилей и 58% подключаемых гибридов, в Финляндии — 29% и 69% соответственно.

Финское электричество: Kempower и Virta

Компании вроде финской Kempower (8-е место в FT1000) и Virta (283-е место) стали настоящими локомотивами роста. Их успех во многом объясняется государственной поддержкой: ещё в 2011 году Финляндия выделила €110 млн на исследование зарядных систем, что и привело к запуску этих компаний.

Электромобили — это выгодно бизнесу

Рост корпоративного спроса также стимулировал рынок. В Швеции благодаря налоговым льготам доля электромобилей в автопарке компаний выросла с 16% в 2018 году до 74% в 2023-м.

Даже громкое банкротство Northvolt не повлияло на уверенность сектора. Гуттман уверен: краткосрочные потрясения не отменяют долгосрочной тенденции.

Облако как бизнес

Наряду с электротематикой, компании региона активно развивают B2B SaaS-сегмент — облачные сервисы для найма, управления заказами, продаж и корпоративных льгот. Команды вроде Teamtailor, Funnel, Omnium и Epassi не стремятся стать "вторым Microsoft", но строят прибыльные ниши с выручкой в сотни миллионов евро.

"Уровень цифровизации здесь — это просто следующий уровень", — отмечает специалист из Strategy&, Милош Лёруп Бартошек.

Он подчёркивает, что такой прогресс стал возможен благодаря доверию, прозрачности и положительному опыту цифровых трансформаций.

Почему они выживают

Большинство скандинавских SaaS-компаний оказались устойчивыми к экономическому спаду. Их решения помогают клиентам снижать расходы, что делает их востребованными даже в кризис.

Кто угрожает рынку

Для производителей зарядных станций угрозой стали китайские конкуренты с более дешёвыми решениями, а также транснациональные корпорации.

"Некоторым будет трудно выжить, особенно если нет положительного денежного потока. Кто-то уйдёт с рынка, кого-то купят, а кто-то найдёт свой путь к успеху", — говорит Гуттман.

Тем временем парк электромобилей в Европе продолжает расти — на 20-25% в год, даже несмотря на экономическую нестабильность и сокращение субсидий.

Уточнения

Скандина́вия (лат. Scadinauia, дат. и швед. Skandinavien, норв. Skandinavia) — историко-культурный регион на севере Европы, охватывающий Скандинавский полуостров, полуостров Ютландия и прилегающие острова (Готланд, Зеландию и др.).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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