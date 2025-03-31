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Компенсация за лобовое: работает ли закон, если виноват летящий камень, а не водитель

Авто

Разбитое стекло — одна из самых раздражающих и затратных проблем для автомобилиста. Особенно если нужное стекло под заказ и ждать его придётся неделями. А всё началось с одного-единственного камня, вылетевшего из-под колеса соседней машины. И вот он, главный вопрос: можно ли добиться компенсации, если виновник очевиден, но не задержался для объяснений?

Разбитое лобовое стекло в машине
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разбитое лобовое стекло в машине

ДТП или "не очень"

На первый взгляд, ситуация с попаданием камня выглядит как классическое ДТП — ущерб есть, транспорт участвовал. Но Верховный суд с этим не согласен: если водитель не мог предсказать инцидент, он и не виноват. А страховые компании вообще считают такие случаи "неявными ДТП" — и охотно отказывают в выплатах.

Теоретически — можно. Практически — вряд ли

Получить компенсацию реально, но только через суд. Придётся:

  • найти того самого водителя;

  • доказать, что именно он стал причиной;

  • подтвердить, что камень вылетел из-под его колеса;

  • доказать, что он нарушал ПДД.

Сделать всё это возможно только при помощи видеорегистратора. Но поймать момент полёта камня в кадре — почти как выиграть в лотерею. Особенно если виновник просто уехал, не заметив, что оставил после себя дорогую трещину.

Когда шансы всё-таки есть

Суд может встать на сторону пострадавшего, если:

  • на видео видно нарушение ПДД со стороны "виновника";

  • на его авто установлены нестандартные шины;

  • манёвр был опасным или запрещённым.

Но даже при этих условиях дело будет непростым, а шанс победить — минимальным. Прецедентов выигранных дел почти нет.

Единственная реальная защита

Гарантированный способ защитить стекло от камней — это оформить полис с расширенным покрытием. Да, это дороже. Но в отличие от суда — надёжно и без нервов.

Уточнения

Ветрово́е стекло́ или Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобное.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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