На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Откроешь багажник подержанного японца — и вот они, загадочные наклейки с иероглифами и цифрами: 5 000, 8 000, иногда 10 000 км. Пугает? Зря. Это не маркетинговый ход и не странности японского менталитета. Это — техобслуживание по регламенту.
На первый взгляд, японцы действительно кажутся фанатиками ухода за авто. Масло — каждые 5 тысяч км. Фильтры — раз в 8-10 тысяч. Тогда как у нас норма — 10-15 тысяч, если не больше. Возникает вопрос: зачем так часто?
Мифов на этот счёт хватает. Мол, у них другая культура, больше уважения к технике и "ласточкам". Всё это, конечно, не без доли правды. Но настоящая причина — куда проще и прагматичнее.
Япония — страна с очень высоким уровнем автомобилизации: 670 машин на 1 000 человек. Для сравнения, в России — всего 364. И при этом Япония — очень плотная и урбанизированная страна. Пробки? В топ-30 мировых антирекордов попадают почти все крупные города.
Средняя скорость в японских мегаполисах — всего 15-20 км/ч. Это значит, что машина работает на холостом ходу, а мотор тратит ресурс не на километры, а на часы.
Бюджетное масло выдерживает около 300 моточасов. А при такой низкой скорости эти 300 часов — это как раз 5-6 тысяч км пробега. Получается, японцы ориентируются не на километры, а на моточасы — то есть на реальное время работы двигателя.
У нас при средней скорости в 50-60 км/ч те же 300 моточасов дадут 12-15 тысяч км пробега. И именно поэтому создаётся иллюзия, будто японцы меняют масло "чаще".
Нет, японцы не перерабатывают моторное масло из любви к ритуалам. Они просто точно знают, когда его ресурс заканчивается. И это знание можно — и нужно — перенимать.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.
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