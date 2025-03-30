ТОП-5 советских машин, которые лучше всего подходили для дальних поездок

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В СССР автомобили создавались с прицелом на выносливость и проходимость, но далеко не все модели годились для длительных путешествий.

Фото: commons.wikimedia.org by LIght Dim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ИЖ-2715

Представляем 5 советских машин, которые лучше всего подходили для дальних поездок.

1. ГАЗ-24 "Волга" — комфорт и надёжность

Почему?

Просторный салон и мягкая подвеска

Надёжный двигатель ЗМЗ-24 мощностью 95 л. с.

Большой багажник (500 л).

Идеальна для: семейных поездок и путешествий по трассам.

2. ВАЗ-2101 ("Копейка") — народный надёжный автомобиль

Почему?

Экономичный двигатель (6-8 л/100 км)

Неприхотливая конструкция и простота ремонта

Достаточно удобный для своего класса.

Идеальна для: недорогих поездок на средние расстояния.

3. ИЖ-2715 — "Каблучок" для путешествий с грузом

Почему?

Просторное грузовое отделение

Хорошая проходимость

Дешёв в эксплуатации.

Идеален для: дальних поездок с большим количеством вещей.

4. Москвич-2140 — надёжный работяга

Почему?

Мягкая подвеска для плохих дорог

Достаточно просторный салон

Простота ремонта и доступность запчастей.

Идеален для: поездок по сельской местности и плохим дорогам.

5. УАЗ-469 — проходимость без границ

Почему?

Полный привод и высокая проходимость

Простая конструкция

Надёжность и ремонтопригодность.

Идеален для: экспедиций и путешествий по бездорожью.

Для дальних поездок в зависимости от условий можно было выбрать "Волгу" для удобства, "Копейку" для экономии или УАЗ для сложных маршрутов.