Революция на колёсах: почему электромобили стали наматывать больше миль, чем бензиновые авто

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Ещё несколько лет назад электромобили воспринимались как игрушка для экологичных энтузиастов или способ сэкономить в городе. Скромный пробег, зависимость от розеток и постоянная тревога: "А вдруг не доеду?". Но времена меняются — и данные говорят сами за себя.

Фото: commons.wikimedia.orgCreative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. by Benespit Tesla Model Y

Согласно свежему исследованию от аналитиков Solera cap hpi, в 2024 году электромобили в Великобритании проезжали в среднем 8 740 миль в год. А это больше, чем у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (8 296 миль в год). Причём разрыв хоть и не драматичный, но впервые в истории устойчивый.

Если копнуть глубже, цифры впечатляют ещё больше: в 2023 году средний пробег электрокаров был 7 895 миль, а в 2015 — всего 6 355 миль. За девять лет рост — почти на 40%. Такой скачок не случаен.

Почему электромобили теперь ездят больше?

Специалисты называют несколько причин:

Шире выбор моделей. Раньше водителю приходилось выбирать между крошками. Теперь доступны семейные, премиальные, городские и внедорожники с электроприводом.

Улучшение батарей. Современные аккумуляторы работают дольше, заряжаются быстрее, и главное — внушают доверие. Страх остаться "на нуле" посреди трассы уходит в прошлое.

Смена отношения водителей. Люди стали проще относиться к поездкам на дальние расстояния на электромобиле. Кто-то по-прежнему волнуется за запас хода, но в целом общественное восприятие стало спокойнее.

Почему бензиновые и дизельные машины стали ездить меньше?

Здесь тоже есть объяснение — и оно не менее любопытное.

Во-первых, топливо — дорогое удовольствие, особенно в Британии. Многие владельцы автомобилей с ДВС пересмотрели свою необходимость в частых поездках.

Во-вторых, пандемия изменила поведение людей: удалёнка стала нормой, а потребность в ежедневных поездках на работу — редкостью.

И наконец, онлайн-шоппинг. Раньше поездка в супермаркет была рутиной. Сегодня — проще открыть приложение и дождаться доставки. Это означает меньше лишних поездок и, соответственно, снижение среднего пробега.

Общая тенденция: пробег падает у всех

Интересно, что за последнее десятилетие средний годовой пробег автомобилей в целом снизился примерно на 12%. Это касается как бензиновых машин, так и электрокаров. Просто электромобили в этой гонке стали немного энергичнее.

По словам аналитиков, это стоит учитывать, особенно если вы подбираете подержанный автомобиль. Машины стали "меньше ездить", и это может влиять как на техническое состояние, так и на цену.

Нет, это не означает, что электромобили мгновенно вытеснят бензиновые. Но факт, что владельцы электрокаров стали ездить больше — это важный психологический и практический сдвиг.

Когда электрические машины проезжают не меньше, а больше, чем их "традиционные" собратья, это говорит о многом. Технология созрела, а общество — адаптировалось. Зарядная инфраструктура ещё далека от идеала, но движение вперёд очевидно.

Добро пожаловать в 2025 год, где электрокар — уже не компромисс, а новый стандарт.