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Как Жигули стали народным автомобилем

Авто

"Жигули" — это не просто автомобиль, а символ целой эпохи.

ВАЗ-2101
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ВАЗ-2101

ВАЗ-2101 и его последующие модификации стали самыми массовыми машинами в СССР, получив статус "народного автомобиля". Но почему именно "Жигули" завоевали такую популярность?

1. Первый доступный автомобиль для народа

До появления ВАЗ-2101 (1970 г.) большинство легковых машин в СССР были либо устаревшими, либо слишком дорогими. "Волга" (ГАЗ-21, ГАЗ-24) предназначалась для чиновников, "Москвич" был менее удобным и надёжным, а "Запорожец" считался слишком маломощным.

"Жигули" стали первым относительно доступным семейным автомобилем. Цена (примерно 5 500 рублей за ВАЗ-2101) была высокой, но копить на него было реально.

2. Простота конструкции и надёжность

Основа "Жигулей" — итальянский Fiat 124, признанный "Европейским автомобилем года" (1967). Однако советские инженеры доработали конструкцию:

  •  Усиленная подвеска для плохих дорог
  • Двигатель с цепным приводом ГРМ вместо ремня
  • Улучшенная антикоррозийная защита

Эти изменения сделали машину долговечной и неприхотливой. Даже спустя десятилетия "Жигули" можно встретить на дорогах.

3. Массовый выпуск и популярность

ВАЗ-2101 стал основой для целого семейства:

  • ВАЗ-2103, 2106 — более комфортные версии с улучшенной отделкой
  • ВАЗ-2105, 2107 — обновлённый дизайн и упрощённая конструкция.

Всего было выпущено миллионы машин, а модели ВАЗ стали основными автомобилями такси, милиции и частных владельцев.

4. Возможность ремонта "в поле"

"Жигули" можно было починить буквально на коленке. Доступность запчастей, простая конструкция и минимальное количество электроники делали машину идеальной для ремонта в гараже или даже в дороге.

5. Экспорт и международное признание

"Жигули" поставлялись в десятки стран под маркой Lada. В Восточной Европе, Кубе и даже в Великобритании эти машины ценились за свою выносливость и простоту.

"Жигули" стали народными, потому что они были доступными, надёжными и простыми в обслуживании. Именно поэтому даже сегодня эти автомобили вызывают ностальгию у миллионов людей.

Куратор Игорь Моржаретто
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