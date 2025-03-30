ТОП-5 мотоциклов СССР, которые заводятся даже после 30 лет простоя

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Советские мотоциклы создавались с упором на простоту, надёжность и выносливость.

Фото: commons.wikimedia.org by Krokhalev Nikolai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Uralmoto

Многие из них стояли в сараях и гаражах десятилетиями, но достаточно поменять топливо, прочистить карбюратор, прокалить свечу — и мотор снова оживает. Вот 5 легендарных мотоциклов, которые способны завестись даже после 30 лет простоя.

1. "Урал" М-72

Годы выпуска: 1941-1960. Особенность: копия немецкого BMW R71.

Этот тяжёлый мотоцикл с коляской создавался для армии, а позже стал популярным у сельских жителей. Оппозитный двигатель с воздушным охлаждением, мощная коробка передач и карбюраторная система делают его "неубиваемым".

Даже после десятилетий простоя он может ожить, если залить свежий бензин и заменить масло.

2. "Днепр" МТ-9

Годы выпуска: 1971-1976. Особенность: мощный оппозитный мотор.

Этот мотоцикл был усовершенствованным аналогом "Урала", но с более высокой проходимостью. Простая конструкция, отсутствие сложной электроники и массивный двигатель делают его одним из самых живучих советских байков.

Если компрессия нормальная, он заведётся!

3. "ИЖ-Планета" (ИЖ-56, ИЖ-Планета-3, 4, 5)

Годы выпуска: 1956-2008. Особенность: один из самых массовых мотоциклов СССР.

Легендарный ИЖ славился своей простотой и ремонтопригодностью. Его одноцилиндровый двухтактный двигатель имел минимальное число подвижных деталей, что делало его живучим даже после многолетнего простоя.

Главное — залить свежую смесь бензина и масла, прокалить свечу и можно пробовать запуск.

4. "Минск" М-105, ММВЗ-3.112

Годы выпуска: 1951-1990-е. Особенность: лёгкий, простой, надёжный.

Лёгкий и экономичный мотоцикл, который пользовался популярностью у молодёжи. Двухтактный двигатель с простым карбюратором и кик-стартером позволяет завести его даже после десятилетий хранения.

Единственное условие — бак не должен заржаветь изнутри.

5. "Восход" 2М, 3М

Годы выпуска: 1965-1993. Особенность: хорошая тяга на низах и простая конструкция.

Этот мотоцикл был рассчитан на плохие дороги и суровые условия эксплуатации. Его двухтактный двигатель не боится длительных простоев, главное — прочистить карбюратор, залить свежий бензин и заменить свечу.

Он был любим среди сельских жителей и до сих пор встречается в гаражах.

Советские мотоциклы создавались с расчётом на долгую службу и неприхотливость. Именно поэтому многие из них способны завестись даже спустя десятилетия, если провести минимальное обслуживание.