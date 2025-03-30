Гиганты советского автопрома: как создавались заводы ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК

Советский автопром был опорой экономики и оборонной промышленности.
Заводы ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК сыграли ключевую роль в развитии транспортной системы СССР.
1. ГАЗ — Горьковский автозавод
Основан в 1932 году при помощи американской компании Ford.
Как создавался?
— В рамках первой пятилетки СССР закупил у Ford технологии и оборудование.
— Уже в 1932 году завод выпустил первый советский массовый автомобиль — ГАЗ-А.
— Одновременно началось производство грузовиков ГАЗ-АА ("полуторка"), ставших основой автотранспорта СССР.
Чем прославился?
2. ВАЗ — Волжский автозавод
Основан в 1966 году в Тольятти, при участии итальянской Fiat.
Как создавался?
— СССР выбрал Fiat 124 как базу для первого советского "народного автомобиля".
— Строительство завода было крупнейшим проектом 1960-х, в нём участвовали инженеры из Италии.
— В 1970 году стартовал выпуск ВАЗ-2101 ("Копейка"), который стал главным автомобилем страны.
Чем прославился?
3. ЗИЛ — Завод имени Лихачёва
Основан в 1916 году как АМО, с 1931 года — ЗИС, с 1956 — ЗИЛ.
Как создавался?
— Первый крупный автозавод России, создавался для производства грузовиков.
— В 1930-х перешёл на выпуск машин по собственным разработкам.
— Во время войны производил броневики, военные грузовики и танки.
Чем прославился?
4. АЗЛК — Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола
Основан в 1930 году как КИМ, после войны — МЗМА, с 1969 — АЗЛК.
Как создавался?
— Первый автозавод в Москве, создавался для выпуска легковых машин.
— В 1947 году выпустил Москвич-400, копию немецкого Opel Kadett.
— В 1960-е АЗЛК начал разработку собственных моделей.
Чем прославился?
ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК стали основой советского автопрома. Их история — это история амбиций, успехов и сложностей советской экономики.
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