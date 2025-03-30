Гиганты советского автопрома: как создавались заводы ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК

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Советский автопром был опорой экономики и оборонной промышленности.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"

Заводы ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК сыграли ключевую роль в развитии транспортной системы СССР.

1. ГАЗ — Горьковский автозавод

Основан в 1932 году при помощи американской компании Ford.

Как создавался?

— В рамках первой пятилетки СССР закупил у Ford технологии и оборудование.

— Уже в 1932 году завод выпустил первый советский массовый автомобиль — ГАЗ-А.

— Одновременно началось производство грузовиков ГАЗ-АА ("полуторка"), ставших основой автотранспорта СССР.

Чем прославился?

ГАЗ-51 и ГАЗ-53 — самые массовые советские грузовики.

ГАЗ-69 — внедорожник, ставший базой для советской военной техники.

"Волга" (ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-3102) — престижные машины для партийных работников и такси.

2. ВАЗ — Волжский автозавод

Основан в 1966 году в Тольятти, при участии итальянской Fiat.

Как создавался?

— СССР выбрал Fiat 124 как базу для первого советского "народного автомобиля".

— Строительство завода было крупнейшим проектом 1960-х, в нём участвовали инженеры из Италии.

— В 1970 году стартовал выпуск ВАЗ-2101 ("Копейка"), который стал главным автомобилем страны.

Чем прославился?

"Жигули" (ВАЗ-2101, 2103, 2106, 2107) — надёжные и массовые машины.

"Лада" (Самара, 110, Нива) — экспортные модели, прославившие советский автопром за границей.

"Нива" (ВАЗ-2121) — первый в мире внедорожник с несущим кузовом, до сих пор популярен.

3. ЗИЛ — Завод имени Лихачёва

Основан в 1916 году как АМО, с 1931 года — ЗИС, с 1956 — ЗИЛ.

Как создавался?

— Первый крупный автозавод России, создавался для производства грузовиков.

— В 1930-х перешёл на выпуск машин по собственным разработкам.

— Во время войны производил броневики, военные грузовики и танки.

Чем прославился?

ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131 — легендарные военные грузовики.

ЗИЛ-111, 114, 4104 — правительственные лимузины.

ЗИЛ-130 — один из самых массовых грузовиков СССР, использовался повсеместно.

4. АЗЛК — Автомобильный завод имени Ленинского Комсомола

Основан в 1930 году как КИМ, после войны — МЗМА, с 1969 — АЗЛК.

Как создавался?

— Первый автозавод в Москве, создавался для выпуска легковых машин.

— В 1947 году выпустил Москвич-400, копию немецкого Opel Kadett.

— В 1960-е АЗЛК начал разработку собственных моделей.

Чем прославился?

"Москвич-412" — первый советский автомобиль, успешно выступавший в международных гонках.

"Москвич-2140" — один из самых массовых автомобилей СССР.

"Москвич-2141" — попытка создать современный хэтчбек, но завод не пережил 1990-е.

ГАЗ, ВАЗ, ЗИЛ и АЗЛК стали основой советского автопрома. Их история — это история амбиций, успехов и сложностей советской экономики.