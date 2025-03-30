Как Лада и Москвич участвовали в международных гонках — реальные истории

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Советские автомобили "Лада" и "Москвич" не были созданы для гонок.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москвич 2137

Но тем не менее, они участвовали в международных соревнованиях, иногда даже добиваясь успеха.

"Лада" в мировых гонках

1. "Жигули" на ралли Монте-Карло (1971)

После запуска ВАЗа руководство решило заявить ВАЗ-2101 на легендарное ралли Монте-Карло. Советская команда не заняла призовых мест, но смогла финишировать, что уже было успехом для новой машины.

2. Успех ВАЗ-2103 в "Тур Европы" (1973)

В этом марафонском ралли советская команда на ВАЗ-2103 заняла третье место в своём классе, уступив только BMW и Ford. Это была одна из первых громких побед советского автопрома.

3. "Лада" на ралли "Сафари" (1981-1985)

В самых сложных африканских гонках участвовали доработанные ВАЗ-2105. Машины показали себя очень надёжными, но не хватало мощности, чтобы конкурировать с мировыми лидерами.

4. Советские "Лады" в кольцевых гонках (1980-е)

На базе ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 строились машины для кольцевых гонок в классе группы B. В чемпионатах соцстран "Лады" успешно боролись с "Шкодами" и "Трабантами".

"Москвич" в автоспорте

1. "Москвич-403" на марафоне Лондон — Сидней (1968)

В одном из самых жёстких ралли в мире участвовали три "Москвича-403". Они не заняли призовых мест, но дошли до финиша, обогнав несколько европейских марок.

2. Триумф "Москвич-412" в "Тур Европы" (1971, 1973)

Команда советских пилотов на Москвиче-412 неожиданно выиграла в своём классе в 1971 году, оставив позади BMW и Volvo. В 1973 году "Москвич" занял второе место. Это был самый громкий успех советского автоспорта.

3. "Москвич-2140" в ралли СССР (1980-е)

На базе "2140" строили спортивные версии для чемпионата СССР по ралли. Они часто выигрывали у "Жигулей" благодаря лёгкому кузову и мощному мотору.

Хотя "Лада" и "Москвич" не могли тягаться с мировыми брендами в Формуле-1 или Ле-Мане, в ралли и марафонах они показывали невероятную надёжность.