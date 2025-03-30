Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Барабуля по-новому: шеф-повар раскроет секреты черноморской кухни на фестивале в Сочи
Российские пенсионеры получат двойной сюрприз в преддверии майских праздников
Один воздушный фильтр — вся разница: как не угробить двигатель по глупости
Мечтаете о лабрадоре? У этой породы есть свои сюрпризы
7 продуктов, которые нужно готовить, чтобы не попасть в больницу
Звезда Голливуда Николь Кидман рассказала о новой страсти — и это не кино
Природная оптимизация: подобие мозга для ИИ потребляет меньше энергии
Расстояние решает всё: как не загубить смородину рядом с вишней
Молочный суп с вермишелью — нежный, сладкий, без неожиданностей

Как Лада и Москвич участвовали в международных гонках — реальные истории

2:51
Авто

Советские автомобили "Лада" и "Москвич" не были созданы для гонок.

Москвич 2137
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москвич 2137

Но тем не менее, они участвовали в международных соревнованиях, иногда даже добиваясь успеха.

"Лада" в мировых гонках

1. "Жигули" на ралли Монте-Карло (1971)

После запуска ВАЗа руководство решило заявить ВАЗ-2101 на легендарное ралли Монте-Карло. Советская команда не заняла призовых мест, но смогла финишировать, что уже было успехом для новой машины.

2. Успех ВАЗ-2103 в "Тур Европы" (1973)

В этом марафонском ралли советская команда на ВАЗ-2103 заняла третье место в своём классе, уступив только BMW и Ford. Это была одна из первых громких побед советского автопрома.

3. "Лада" на ралли "Сафари" (1981-1985)

В самых сложных африканских гонках участвовали доработанные ВАЗ-2105. Машины показали себя очень надёжными, но не хватало мощности, чтобы конкурировать с мировыми лидерами.

4. Советские "Лады" в кольцевых гонках (1980-е)

На базе ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 строились машины для кольцевых гонок в классе группы B. В чемпионатах соцстран "Лады" успешно боролись с "Шкодами" и "Трабантами".

"Москвич" в автоспорте

1. "Москвич-403" на марафоне Лондон — Сидней (1968)

В одном из самых жёстких ралли в мире участвовали три "Москвича-403". Они не заняли призовых мест, но дошли до финиша, обогнав несколько европейских марок.

2. Триумф "Москвич-412" в "Тур Европы" (1971, 1973)

Команда советских пилотов на Москвиче-412 неожиданно выиграла в своём классе в 1971 году, оставив позади BMW и Volvo. В 1973 году "Москвич" занял второе место. Это был самый громкий успех советского автоспорта.

3. "Москвич-2140" в ралли СССР (1980-е)

На базе "2140" строили спортивные версии для чемпионата СССР по ралли. Они часто выигрывали у "Жигулей" благодаря лёгкому кузову и мощному мотору.

Хотя "Лада" и "Москвич" не могли тягаться с мировыми брендами в Формуле-1 или Ле-Мане, в ралли и марафонах они показывали невероятную надёжность.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Кабачки гибнут в тишине: чего не замечают под пышной листвой даже опытные дачники
Садоводство, цветоводство
Кабачки гибнут в тишине: чего не замечают под пышной листвой даже опытные дачники Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Истребитель-перехватчик МиГ-41. Самолёт шестого поколения покорит ближний космос Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Скрутка пробега без приборов: как вычислить обман за 2 минуты
Последние материалы
Как Лада и Москвич участвовали в международных гонках — реальные истории
Звезда Голливуда Николь Кидман рассказала о новой страсти — и это не кино
Природная оптимизация: подобие мозга для ИИ потребляет меньше энергии
Расстояние решает всё: как не загубить смородину рядом с вишней
Молочный суп с вермишелью — нежный, сладкий, без неожиданностей
Мягкий, ароматный, шоколадный — кулич, который тает во рту
Дачникам на заметку: как жарить шашлыки и не получить штраф
Один полив — и огурцы горькие: как поливать правильно
Поломка в океане: Фёдор Конюхов не смог завершить путешествие на вёсельной лодке
Импорт под запретом: кто выживет на американском авторынке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.