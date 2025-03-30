ТОП-5 самых дешёвых машин в СССР и кому они доставались

В СССР автомобили были не только средством передвижения, но и показателем статуса.
Даже самые дешёвые машины были недоступны для большинства граждан без долгого ожидания в очереди. Тем не менее, существовали модели, которые считались относительно доступными. Вот ТОП-5 самых дешёвых машин в Союзе и кому они доставались.
1. Запорожец ЗАЗ-965
Годы выпуска: 1960-1969. Цена: около 1800 рублей.
Кому доставался:
— Людям с ограниченными возможностями (по льготной программе)
— Рабочим и инженерам с большим стажем
— Жителям сельской местности.
Компактный и дешёвый "горбатый" Запорожец был первой машиной для многих советских семей.
2. Запорожец ЗАЗ-968
Годы выпуска: 1971-1994. Цена: около 3500 рублей.
Кому доставался:
— Инвалидам (по государственной программе)
— Рабочим и колхозникам
— Молодым специалистам.
Эта модель стала более комфортабельной, но всё равно оставалась самой дешёвой машиной в СССР.
3. Москвич-412
Годы выпуска: 1967-2001. Цена: около 5000 рублей.
Кому доставался:
— Работникам крупных предприятий
— Специалистам, уезжавшим работать в отдалённые регионы
— Военным и офицерам в запасе.
Более дорогой, но всё ещё доступный вариант. Москвичи ценились за прочность, а их экспортные версии даже считались престижными за границей.
4. ВАЗ-2101 ("Копейка")
Годы выпуска: 1970-1988. Цена: около 5500 рублей.
Кому доставался:
— Высококвалифицированным специалистам
— Военным и партийным работникам
— Жителям крупных городов.
Первая модель Волжского автозавода, построенная на базе Fiat 124, была надёжной и сравнительно современной. Однако купить её было сложно — очереди растягивались на несколько лет.
5. ИЖ-2125 "Комби"
Годы выпуска: 1973-1997. Цена: около 6000 рублей.
Кому доставался:
— Работникам заводов и колхозов
— Жителям сельской местности
— Охотникам и рыбакам.
Этот автомобиль с кузовом "универсал" ценился за вместительность и был популярен в провинции. Он был чуть дороже "Москвича", но считался практичным выбором для работы и поездок на природу.
Машины в СССР получали не по желанию, а по возможности — через распределение, очереди и льготы.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.