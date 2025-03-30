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ТОП-5 самых дешёвых машин в СССР и кому они доставались

2:54
Авто

В СССР автомобили были не только средством передвижения, но и показателем статуса.

Иж-2125
Фото: commons.wikimedia.org by Celest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иж-2125

Даже самые дешёвые машины были недоступны для большинства граждан без долгого ожидания в очереди. Тем не менее, существовали модели, которые считались относительно доступными. Вот ТОП-5 самых дешёвых машин в Союзе и кому они доставались.

1. Запорожец ЗАЗ-965

Годы выпуска: 1960-1969. Цена: около 1800 рублей.

Кому доставался:
— Людям с ограниченными возможностями (по льготной программе)
— Рабочим и инженерам с большим стажем
— Жителям сельской местности.

Компактный и дешёвый "горбатый" Запорожец был первой машиной для многих советских семей.

2. Запорожец ЗАЗ-968

Годы выпуска: 1971-1994. Цена: около 3500 рублей.

Кому доставался:
— Инвалидам (по государственной программе)
— Рабочим и колхозникам
— Молодым специалистам.

Эта модель стала более комфортабельной, но всё равно оставалась самой дешёвой машиной в СССР.

3. Москвич-412

Годы выпуска: 1967-2001. Цена: около 5000 рублей.

Кому доставался:
— Работникам крупных предприятий
— Специалистам, уезжавшим работать в отдалённые регионы
— Военным и офицерам в запасе.

Более дорогой, но всё ещё доступный вариант. Москвичи ценились за прочность, а их экспортные версии даже считались престижными за границей.

4. ВАЗ-2101 ("Копейка")

Годы выпуска: 1970-1988. Цена: около 5500 рублей.

Кому доставался:
— Высококвалифицированным специалистам
— Военным и партийным работникам
— Жителям крупных городов.

Первая модель Волжского автозавода, построенная на базе Fiat 124, была надёжной и сравнительно современной. Однако купить её было сложно — очереди растягивались на несколько лет.

5. ИЖ-2125 "Комби"

Годы выпуска: 1973-1997. Цена: около 6000 рублей.

Кому доставался:
— Работникам заводов и колхозов
— Жителям сельской местности
— Охотникам и рыбакам.

Этот автомобиль с кузовом "универсал" ценился за вместительность и был популярен в провинции. Он был чуть дороже "Москвича", но считался практичным выбором для работы и поездок на природу.

Машины в СССР получали не по желанию, а по возможности — через распределение, очереди и льготы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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