ТОП-5 самых вместительных автобусов СССР

В СССР автобусы играли ключевую роль в пассажирских перевозках, особенно в городах и на междугородних маршрутах.
Некоторые из них отличались высокой вместимостью, обеспечивая перевозку большого количества людей. Вот ТОП-5 советских автобусов, которые отличались максимальной вместимостью.
1. Ikarus-280
Сочлененный автобус, выпускавшийся в Венгрии по заказу СССР. Вместимость до 180 человек.
Использовался в крупных городах для перевозки большого количества пассажиров.
2. ЛиАЗ-677
Городской автобус, выпускавшийся Ликинским автобусным заводом. Вместимость до 110 человек.
Один из самых массовых автобусов СССР.
3. ЛАЗ-699 "Турист"
Междугородный автобус, выпускавшийся Львовским автобусным заводом. Вместимость до 41 человека.
Использовался для перевозки пассажиров на дальние расстояния.
4. ЛАЗ-42021
Городской автобус, выпускавшийся Львовским автобусным заводом. Вместимость до 100 человек.
Использовался в крупных городах для перевозки большого количества пассажиров.
5. ЗиУ-682 (троллейбус, но использовался как автобус)
Годы выпуска: 1972-2016. Вместимость: до 120 человек (сидячих — 25-30).
Хотя это троллейбус, в СССР его часто использовали на автобусных маршрутах, особенно в городах с развитой контактной сетью. Просторный салон позволял перевозить большое количество пассажиров.
Эти автобусы сыграли важную роль в развитии общественного транспорта в СССР, обеспечивая перевозку большого количества пассажиров в городах и на междугородних маршрутах.
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