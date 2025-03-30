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ТОП-5 самых вместительных автобусов СССР

2:04
Авто

В СССР автобусы играли ключевую роль в пассажирских перевозках, особенно в городах и на междугородних маршрутах.

2008-11-15 Poznań, ulica Szpitalna – Ikarus 280.70A 1457
Фото: commons.wikimedia.org by Miko101, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2008-11-15 Poznań, ulica Szpitalna – Ikarus 280.70A 1457

Некоторые из них отличались высокой вместимостью, обеспечивая перевозку большого количества людей. Вот ТОП-5 советских автобусов, которые отличались максимальной вместимостью.

1. Ikarus-280

Сочлененный автобус, выпускавшийся в Венгрии по заказу СССР. Вместимость до 180 человек.

Использовался в крупных городах для перевозки большого количества пассажиров.

2. ЛиАЗ-677

Городской автобус, выпускавшийся Ликинским автобусным заводом. Вместимость до 110 человек.

Один из самых массовых автобусов СССР.

3. ЛАЗ-699 "Турист"

Междугородный автобус, выпускавшийся Львовским автобусным заводом. Вместимость до 41 человека.

Использовался для перевозки пассажиров на дальние расстояния.

4. ЛАЗ-42021

Городской автобус, выпускавшийся Львовским автобусным заводом. Вместимость до 100 человек.

Использовался в крупных городах для перевозки большого количества пассажиров.

5. ЗиУ-682 (троллейбус, но использовался как автобус)

Годы выпуска: 1972-2016. Вместимость: до 120 человек (сидячих — 25-30).

Хотя это троллейбус, в СССР его часто использовали на автобусных маршрутах, особенно в городах с развитой контактной сетью. Просторный салон позволял перевозить большое количество пассажиров.

Эти автобусы сыграли важную роль в развитии общественного транспорта в СССР, обеспечивая перевозку большого количества пассажиров в городах и на междугородних маршрутах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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