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ТОП-5 забытых мотоциклов СССР

2:00
Авто

Эти мотоциклы отличались от массовой продукции советского мотопрома и представляли собой интересные технические решения своего времени.

Тяжёлый мотоцикл М-72
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Вячеслав Погодин
Тяжёлый мотоцикл М-72

Каждый из них внес свой вклад в развитие советского мотоциклостроения, хотя и остался в тени более известных моделей. Вспомним самые забытые мотоциклы СССР.

1. ИЖ-14 "Старт" (1964)

Футуристический спортбайк с обтекаемым кузовом. Это был советский ответ на итальянские и японские мотоциклы, но он так и остался в прототипах.

2. М-52 (1957)

Лёгкий 500-кубовый мотоцикл с оппозитным двигателем, который был намного лучше по характеристикам, чем "Уралы" и "Днепры". Однако в серию его не пустили — стране нужнее были тяжёлые мотоциклы.

3. Тула Т-200 (1958-1963)

Это был не просто мотороллер, а настоящий мини-мотоцикл для сельской местности. Он был довольно мощным, но слабо защищён от грязи, поэтому его быстро сняли с производства.

4. ИМЗ-8.201 "Урал Турист" (1984)

Необычная версия "Урала" без коляски, созданная для путешествий. Лёгкий, манёвренный и с большим запасом хода — идеальный мотоцикл для дальнобоя. Однако публика привыкла к "Уралу" с коляской, и проект свернули.

5. К-175 (Ковровец, 1956)

Один из первых советских мотоциклов с двухтактным двигателем и 3-ступенчатой коробкой. Несмотря на хорошие характеристики, его быстро вытеснили "Мински" и "Восходы".

Интересно, что многие из этих мотоциклов создавались с использованием зарубежных технологий, что было характерно для советской практики того времени.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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