ТОП-5 грузовиков СССР, которые использовались на стройках века

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СССР был страной масштабных строек — возведение заводов, электростанций, новых городов и магистралей требовало надёжной и мощной техники.

Фото: commons.wikimedia.org by Бутко Андрей, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Краз-256

Именно грузовики играли ключевую роль в транспортировке материалов, оборудования и рабочих. Вот 5 легендарных советских грузовиков, без которых не состоялись бы многие "стройки века".

1. ЗИЛ-130 (1962-1994) — главный трудяга СССР

Этот грузовик — настоящий символ советской индустрии. Выпущенный в 1962 году, он использовался на строительстве БАМа, метрополитенов, заводов и жилых массивов. Надёжный, мощный 6-литровый V8, простая конструкция — всё это сделало его незаменимым для перевозки стройматериалов и техники.

2. Краз-256 (1966-1994) — король бездорожья

Эта махина грузоподъёмностью 12 тонн была главным самосвалом на БАМе, КАМАЗе и ГЭС. Он мог работать в самых тяжёлых условиях — в тайге, в пустынях и на скользких глинистых дорогах. Его огромные колёса и неубиваемая рама делали его идеальным для крупных строек.

3. БелАЗ-540 (1965-1985) — гигант для карьеров

Этот карьерный самосвал грузоподъёмностью 27 тонн работал на стройках каналов, плотин и шахт. Он перевозил камень, грунт и уголь, без него было бы невозможно возвести многие промышленные объекты. Его узнаваемый жёлтый кузов до сих пор встречается на старых карьерах.

4. ГАЗ-66 (1964-1999) — вездеход-универсал

Этот компактный, но проходимый грузовик использовался на стройках в горной местности, в Сибири и на севере СССР. Он перевозил рабочих, инструменты и небольшие грузы туда, куда не могли добраться другие машины.

Благодаря полному приводу и высокой подвеске он был незаменим на заболоченных или заснеженных дорогах.

5. МАЗ-500 (1965-1990) — грузовик новой эпохи

Советский аналог европейских грузовиков — он участвовал в строительстве электростанций, мостов и дорог. В отличие от старых капотных моделей, МАЗ-500 получил кабину над двигателем, что улучшило обзор и грузоподъёмность.

Это был первый советский грузовик, который начал походить на современные фуры.

Без этих грузовиков невозможно представить крупнейшие стройки СССР — от БАМа до возведения гигантских заводов и ГЭС. Многие из них до сих пор можно встретить на дорогах и в карьерах.