ТОП-5 грузовиков СССР, которые использовались на стройках века

СССР был страной масштабных строек — возведение заводов, электростанций, новых городов и магистралей требовало надёжной и мощной техники.
Именно грузовики играли ключевую роль в транспортировке материалов, оборудования и рабочих. Вот 5 легендарных советских грузовиков, без которых не состоялись бы многие "стройки века".
1. ЗИЛ-130 (1962-1994) — главный трудяга СССР
Этот грузовик — настоящий символ советской индустрии. Выпущенный в 1962 году, он использовался на строительстве БАМа, метрополитенов, заводов и жилых массивов. Надёжный, мощный 6-литровый V8, простая конструкция — всё это сделало его незаменимым для перевозки стройматериалов и техники.
2. Краз-256 (1966-1994) — король бездорожья
Эта махина грузоподъёмностью 12 тонн была главным самосвалом на БАМе, КАМАЗе и ГЭС. Он мог работать в самых тяжёлых условиях — в тайге, в пустынях и на скользких глинистых дорогах. Его огромные колёса и неубиваемая рама делали его идеальным для крупных строек.
3. БелАЗ-540 (1965-1985) — гигант для карьеров
Этот карьерный самосвал грузоподъёмностью 27 тонн работал на стройках каналов, плотин и шахт. Он перевозил камень, грунт и уголь, без него было бы невозможно возвести многие промышленные объекты. Его узнаваемый жёлтый кузов до сих пор встречается на старых карьерах.
4. ГАЗ-66 (1964-1999) — вездеход-универсал
Этот компактный, но проходимый грузовик использовался на стройках в горной местности, в Сибири и на севере СССР. Он перевозил рабочих, инструменты и небольшие грузы туда, куда не могли добраться другие машины.
Благодаря полному приводу и высокой подвеске он был незаменим на заболоченных или заснеженных дорогах.
5. МАЗ-500 (1965-1990) — грузовик новой эпохи
Советский аналог европейских грузовиков — он участвовал в строительстве электростанций, мостов и дорог. В отличие от старых капотных моделей, МАЗ-500 получил кабину над двигателем, что улучшило обзор и грузоподъёмность.
Это был первый советский грузовик, который начал походить на современные фуры.
Без этих грузовиков невозможно представить крупнейшие стройки СССР — от БАМа до возведения гигантских заводов и ГЭС. Многие из них до сих пор можно встретить на дорогах и в карьерах.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.