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Один воздушный фильтр — вся разница: как не угробить двигатель по глупости

2:42
Авто

Многие автовладельцы откладывают замену воздушного фильтра "на потом", а зря. Эта небольшая деталь играет ключевую роль в защите двигателя. Пропустишь момент — и готовься к повышенному расходу топлива, снижению мощности и дорогостоящему ремонту.

Воздушный фильтр
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Воздушный фильтр

Забьётся — и прощай, двигатель: как часто менять воздушный фильтр

Зачем вообще нужен воздушный фильтр

Двигатель "вдыхает" десятки кубометров воздуха на каждый литр сгоревшего топлива. Вместе с воздухом в него могут попасть песчинки, пыль, насекомые и другая грязь. Чтобы этого не произошло, в цепи подачи воздуха стоит фильтр - с задачей ловить весь мусор до того, как он попадёт в цилиндры.

Даже микроскопическая пыль, при постоянном воздействии, действует как наждачка на стенки цилиндров.

Из чего он сделан

Внутри фильтра находится сложенная гармошкой бумага, ткань или синтетическое волокно. Для усиления — армирующая сетка, а по краям — уплотнитель, не дающий воздуху проскочить мимо. Формы бывают разные: от плоских прямоугольников до цилиндров, но принцип один.

Как работает

Воздух попадает в корпус фильтра, проходит через материал и очищается. Задерживаются крупные частицы (песок, насекомые), а затем — мелкая пыль, которую даже не видно глазом. Степень очистки доходит до 99,8%.

Когда менять

Производители советуют раз в 10-15 тысяч км, но это усреднённые данные. Гоняете по пыльным дорогам или в мегаполисе с пробками — менять придётся чаще.

Как понять, что фильтр уже отжил:

  • Потемневшая, почти чёрная бумага
  • Грязь и мусор в складках
  • Снижение тяги
  • Повышенный расход топлива

Простой осмотр — и всё станет ясно. Лучше заменить заранее, чем платить за ремонт.

Как выбрать фильтр

Оптимальный способ — по VIN-номеру автомобиля. Бумажные — дешёвые, но быстро засоряются. Синтетические — дороже, но служат дольше и не боятся влаги. Дешёвые аналоги могут быть собраны из некачественных материалов и не дадут нужного уровня фильтрации.

Замена: можно ли сделать самому

В большинстве машин фильтр спрятан прямо под капотом, рядом с мотором. Крышка крепится на клипсах, защёлках или винтах. Открыл, вытащил старый, поставил новый — дело пяти минут. Но если фильтр спрятан в бампере или под крылом, лучше довериться мастерам.

Уточнения

Дви́гатель - устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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