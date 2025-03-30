Импорт под запретом: кто выживет на американском авторынке

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Президент США Дональд Трамп снова взялся за "американское производство" - и на этот раз под удар попал автомобильный рынок. Новые заградительные пошлины до 25% на все машины иностранной сборки, включая модели американских брендов, собранные за границей, уже вызвали резонанс в Штатах и далеко за их пределами.

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Американский автопром на грани передела: зачем Трамп обложил пошлинами импортные автомобили

Авто из-за границы — с наценкой

С 2 апреля новые пошлины начинают действовать. А с мая к ним добавятся тарифы на автомобильные компоненты, произведённые вне США. Это затронет практически все модели, ведь даже те, что собираются в Америке, содержат детали со всего мира.

По оценкам аналитиков, удорожание отдельных моделей составит от 4 до 12 тысяч долларов и выше. Особенно пострадают машины, произведённые в Канаде, Мексике, Японии и Южной Корее — в 2024 году оттуда в США было ввезено около 6 миллионов автомобилей (при общем объёме рынка — 16 млн).

Цель: вернуть производство домой

Суть подхода Трампа проста: хочешь продавать в Америке — собирай в Америке. Это не новая идея. Ещё с 70-х власти США подталкивали иностранные бренды строить заводы внутри страны. Так появился первый завод Volkswagen в Пенсильвании, а затем последовали Toyota, Honda, Hyundai.

Однако позже даже американские компании начали выносить производство в Канаду и Мексику. Теперь Трамп хочет остановить эту практику. Новый закон — аналог местного утильсбора, направленный на защиту внутреннего производства.

Кто пострадает и как

Наибольшее давление почувствуют бренды, производящие машины за пределами США, а также дилеры и мелкие бизнесы, которым грозят банкротства из-за подорожания. Уже обсуждаются возможные забастовки и контрмеры со стороны других стран.

Американские производители — вроде Tesla и Ford, у которых высокий процент локализации — выиграют. Так, доля американских компонентов в Tesla Model 3 — 87,5%. Это делает её практически неуязвимой перед новыми пошлинами.

Будет ли толк

Рынок может ожидать хаос, падение продаж и рост цен. Но сторонники реформ считают это "очищением огнём", необходимым для перезапуска автопрома США.

"Неправильно, когда компании пользуются налоговыми льготами в США, а затем собирают машины за рубежом и соревнуются с внутренним производством", — подчёркивают в окружении Трампа.

Долгосрочный эффект предсказать сложно. Но одно ясно точно: второй по величине автомобильный рынок мира - это лакомый кусок, и за него поборются.

Уточнения

Автомобильный рынок - это скопление факторов экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.



