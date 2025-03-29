Купили Volvo — получили платформу будущего: Geely спустя 15 лет

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Когда в 2009 году китайская Geely купила Volvo, немногие воспринимали это всерьёз. Geely тогда ассоциировалась с копиями японских машин и провальными краш-тестами, как у седана Otaka, набравшего унизительные 0 звёзд за безопасность. Но именно поэтому шведский бренд оказался идеальной покупкой: Volvo всегда была синонимом безопасности и инженерной строгости.

Фото: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Tugella

С тех пор прошло 15 лет - и совместная история породила десятки моделей, но именно эти пять стали вехами технологического рывка и смены имиджа.

Geely и Volvo: 15 лет вместе — 5 машин, которые всё изменили

Geely Emgrand GT (2015): стиль от Volvo, но пока не премиум

Первой ласточкой стала Emgrand GT. Главным козырем модели стал дизайн, разработанный Питером Хорбери — бывшим шеф-дизайнером Volvo и Ford. Неудивительно, что седан напоминал S60 и S80: стиль — узнаваемый, качество — уже заметно выше прежнего. Это был первый шаг Geely в сторону премиум-сегмента, пусть и не до конца уверенный.

Volvo XC40 (2017): рождение платформы CMA

Революция случилась с выходом Volvo XC40. Это была первая модель на новой платформе CMA, разработанной совместно в Китае и Швеции. Она стала основой для всех будущих моделей Volvo, Geely, Lynk & Co и Polestar. XC40 предлагался с бензиновыми, дизельными, гибридными и полностью электрическими версиями. И именно с этой модели начался технологический обмен между двумя брендами.

Geely Tugella (2019): первый "китаец" на базе Volvo

Следом Geely представила Tugella - первый купе-кроссовер марки, построенный на платформе Volvo. Двигатели, коробки передач, подвеска — всё от шведов, но с более доступной ценой. Tugella до сих пор доступна в России, хотя теперь она носит имя Knewstar 001. Это был момент, когда покупатели начали воспринимать Geely всерьёз.

Lynk & Co 01 (2016): смелый эксперимент

Совместный проект Lynk & Co стал лабораторией новых идей. Бренд ориентировался на молодую аудиторию, продавал автомобили через интернет и сразу делал ставку на гибриды и электрокары. Первая модель, кроссовер 01, была построена на базе Volvo, но с более дерзким стилем и маркетингом.

Polestar 1 (2019): лимитированное купе мечты

Китайские инвестиции позволили Volvo вывести в отдельный бренд своё тюнинг-подразделение Polestar. Первая модель — гибридное купе мощностью 608 сил, выпущенное ограниченным тиражом в 1500 экземпляров. Сегодня Polestar — полноценный производитель электрокаров с глобальными амбициями, а Polestar 1 стал коллекционной редкостью.

На 2025 год все автомобили Volvo и Geely используют две основные платформы:

CMA - для бензиновых и гибридных моделей (например, Volvo XC40, Geely Monjaro);

- для бензиновых и гибридных моделей (например, Volvo XC40, Geely Monjaro); SEA - для электрокаров (Volvo, Polestar, Lynk & Co).

Свежий флагман — Volvo ES90 - построен именно на SEA. Так Geely из производителя машин с нулём звёзд превратилась в одного из технологических лидеров автоиндустрии.

Уточнения

Geely Automobile Holdings Limited - одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, базирующаяся в Гонконге.

