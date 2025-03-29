ТОП-5 самых ремонтопригодных грузовиков СССР

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Простота грузовиков СССР сделали их незаменимыми в различных отраслях хозяйства страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Srđan Popović, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Урал-375

Они довольно легко ремонтировались. Вот ТОП-5 самых ремонтопригодных грузовиков Союза.

1. ГАЗ-66 ("Шишига")

Годы выпуска: 1964-1999.

Один из самых проходимых грузовиков СССР, использовался в армии и народном хозяйстве.

Ремонтопригодность:

— Минимум электроники, простая механика

— Воздушное охлаждение, нет радиатора

— Доступ к двигателю прямо из кабины

— Унифицированные запчасти.

2. ЗИЛ-130

Годы выпуска: 1962-1994.

Один из самых массовых грузовиков, применялся в строительстве, сельском хозяйстве и на транспорте.

Ремонтопригодность:

— Простая и надёжная конструкция

— Двигатель V8, доступные запчасти

— Механическая коробка передач без сложных узлов

— Ремонт возможен в полевых условиях.

3. Урал-375

Годы выпуска: 1961-1993.

Военный грузовик с высокой проходимостью, использовался и в гражданской сфере.

Ремонтопригодность:

— Простой карбюраторный двигатель

— Мосты с бортовыми редукторами, выдерживающие большие нагрузки

— Минимум сложной электроники

— Работает на низкокачественном топливе.

4. КамАЗ-5320

Годы выпуска: 1976-2001.

Один из первых советских магистральных грузовиков, широко использовался в перевозках.

Ремонтопригодность:

— Модульная конструкция, замена узлов без полной разборки

— Двигатель КамАЗ-740, работающий на любом дизельном топливе

— Широкая сервисная сеть

— Высокий запас прочности.

5. КрАЗ-255

Годы выпуска: 1967-1994.

Тяжёлый грузовик-вездеход для армии, нефтяников и строителей.

Ремонтопригодность:

— Дизельный двигатель ЯМЗ-238 с простым устройством

— Минимум сложной электрики

— Ручной насос подкачки топлива, позволяющий запуск даже после долгого простоя

— Надёжная трансмиссия для тяжёлых условий.

Эти грузовики ценились за возможность быстрого ремонта в любых условиях и продолжают использоваться даже спустя десятилетия.