ТОП-5 самых ремонтопригодных грузовиков СССР

Простота грузовиков СССР сделали их незаменимыми в различных отраслях хозяйства страны.
Они довольно легко ремонтировались. Вот ТОП-5 самых ремонтопригодных грузовиков Союза.
1. ГАЗ-66 ("Шишига")
Годы выпуска: 1964-1999.
Один из самых проходимых грузовиков СССР, использовался в армии и народном хозяйстве.
Ремонтопригодность:
— Минимум электроники, простая механика
— Воздушное охлаждение, нет радиатора
— Доступ к двигателю прямо из кабины
— Унифицированные запчасти.
2. ЗИЛ-130
Годы выпуска: 1962-1994.
Один из самых массовых грузовиков, применялся в строительстве, сельском хозяйстве и на транспорте.
Ремонтопригодность:
— Простая и надёжная конструкция
— Двигатель V8, доступные запчасти
— Механическая коробка передач без сложных узлов
— Ремонт возможен в полевых условиях.
3. Урал-375
Годы выпуска: 1961-1993.
Военный грузовик с высокой проходимостью, использовался и в гражданской сфере.
Ремонтопригодность:
— Простой карбюраторный двигатель
— Мосты с бортовыми редукторами, выдерживающие большие нагрузки
— Минимум сложной электроники
— Работает на низкокачественном топливе.
4. КамАЗ-5320
Годы выпуска: 1976-2001.
Один из первых советских магистральных грузовиков, широко использовался в перевозках.
Ремонтопригодность:
— Модульная конструкция, замена узлов без полной разборки
— Двигатель КамАЗ-740, работающий на любом дизельном топливе
— Широкая сервисная сеть
— Высокий запас прочности.
5. КрАЗ-255
Годы выпуска: 1967-1994.
Тяжёлый грузовик-вездеход для армии, нефтяников и строителей.
Ремонтопригодность:
— Дизельный двигатель ЯМЗ-238 с простым устройством
— Минимум сложной электрики
— Ручной насос подкачки топлива, позволяющий запуск даже после долгого простоя
— Надёжная трансмиссия для тяжёлых условий.
Эти грузовики ценились за возможность быстрого ремонта в любых условиях и продолжают использоваться даже спустя десятилетия.
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