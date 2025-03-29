Автозаводы СССР, которые производили не только машины, но и военную технику

В СССР многие автозаводы занимались не только выпуском гражданских автомобилей, но и военной техникой.
Это было частью государственной стратегии: заводы могли в любой момент переключиться на производство техники для армии. Вот советские автозаводы и их военная продукция.
1. ГАЗ (Горьковский автомобильный завод)
Легендарный производитель "Победы", "Волги" и "ГАЗелей", но также выпускал:
— Военные грузовики ГАЗ-66, ГАЗ-69, ГАЗ-3308 "Садко",
— Легковые автомобили для армии ГАЗ-67, ГАЗ-64,
— Лёгкие бронеавтомобили БА-64, БТР-40,
— Самоходные артиллерийские установки (САУ).
2. ЗИЛ (Завод имени Лихачёва)
Делал правительственные лимузины и грузовики, но также:
— Армейские тягачи ЗИЛ-131, ЗИЛ-135,
— Ракетные комплексы на базе ЗИЛ-135 (в том числе "Град" и "Точка-У"),
— Автоцистерны для армии,
— Штабные машины и мобильные командные пункты.
3. КамАЗ (Камский автозавод)
Основной производитель тяжёлых грузовиков, но также:
— Армейские грузовики КамАЗ-4310, КамАЗ-6350,
— Шасси для ракетных комплексов ("Искандер", "Панцирь-С1"),
— Специальные вездеходы для военных нужд.
4. АЗЛК (Москвич)
В мирное время выпускал "Москвичи", но также:
— Военные штабные машины,
— Специальные модификации для КГБ и МВД,
— Разрабатывал полноприводные модели для армии.
5. УралАЗ (Уральский автозавод)
Один из главных производителей военных грузовиков:
— Легендарные "Урал-375", "Урал-4320" — основа Советской Армии,
— Армейские вездеходы,
— Машины для перевозки ракет и артиллерии.
6. КрАЗ (Кременчугский автозавод, Украина)
Выпускал тяжёлые грузовики для армии:
— КрАЗ-255 — мощный вездеход, использовавшийся в армии и на ЧАЭС,
— КрАЗ-6322 — военные тягачи и топливозаправщики.
Автозаводы СССР были не только производителями гражданских машин, но и важной частью военной промышленности. Многие из них продолжают выпуск военной техники и сегодня.
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