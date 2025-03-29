Автозаводы СССР, которые производили не только машины, но и военную технику

В СССР многие автозаводы занимались не только выпуском гражданских автомобилей, но и военной техникой.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Vasilenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ КАМАЗ-63968

Это было частью государственной стратегии: заводы могли в любой момент переключиться на производство техники для армии. Вот советские автозаводы и их военная продукция.

1. ГАЗ (Горьковский автомобильный завод)

Легендарный производитель "Победы", "Волги" и "ГАЗелей", но также выпускал:

— Военные грузовики ГАЗ-66, ГАЗ-69, ГАЗ-3308 "Садко",

— Легковые автомобили для армии ГАЗ-67, ГАЗ-64,

— Лёгкие бронеавтомобили БА-64, БТР-40,

— Самоходные артиллерийские установки (САУ).

2. ЗИЛ (Завод имени Лихачёва)

Делал правительственные лимузины и грузовики, но также:

— Армейские тягачи ЗИЛ-131, ЗИЛ-135,

— Ракетные комплексы на базе ЗИЛ-135 (в том числе "Град" и "Точка-У"),

— Автоцистерны для армии,

— Штабные машины и мобильные командные пункты.

3. КамАЗ (Камский автозавод)

Основной производитель тяжёлых грузовиков, но также:

— Армейские грузовики КамАЗ-4310, КамАЗ-6350,

— Шасси для ракетных комплексов ("Искандер", "Панцирь-С1"),

— Специальные вездеходы для военных нужд.

4. АЗЛК (Москвич)

В мирное время выпускал "Москвичи", но также:

— Военные штабные машины,

— Специальные модификации для КГБ и МВД,

— Разрабатывал полноприводные модели для армии.

5. УралАЗ (Уральский автозавод)

Один из главных производителей военных грузовиков:

— Легендарные "Урал-375", "Урал-4320" — основа Советской Армии,

— Армейские вездеходы,

— Машины для перевозки ракет и артиллерии.

6. КрАЗ (Кременчугский автозавод, Украина)

Выпускал тяжёлые грузовики для армии:

— КрАЗ-255 — мощный вездеход, использовавшийся в армии и на ЧАЭС,

— КрАЗ-6322 — военные тягачи и топливозаправщики.

Автозаводы СССР были не только производителями гражданских машин, но и важной частью военной промышленности. Многие из них продолжают выпуск военной техники и сегодня.