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Мифическая турбина: сколько легенд нужно, чтобы испортить репутацию

2:06
Авто

Когда-то турбодвигатель был признаком спорткара, а сегодня — он и в городском хэтчбеке, и в семейном кроссовере. Но многие по-прежнему сторонятся "турбо", будто под капотом спрятана бомба замедленного действия. Разбираемся, что из этого правда, а что — пережитки прошлого.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

1. Турбомоторы ненадёжны

Да, раньше ломались чаще. Сегодня — нет. Наддув учитывается при проектировании, материалы стали крепче, а ресурс современных моторов снизился у всех — не только у "турбо".

2. Им нужно только дорогое топливо

Если мотор премиальный и форсированный — да, ему нужен АИ-98. Но большинство турбированных машин спокойно переваривают АИ-95, а то и 92-й. Главное — не лить ниже рекомендованного.

3. Турбо "ест" больше

Расход зависит не столько от наличия турбины, сколько от объёма двигателя и манеры езды. Небольшие турбомоторы зачастую экономичнее атмосферников аналогичной мощности.

4. Управлять сложно

Резкий подхват, "пинок" — это было. Сегодня крутящий момент выравнен, тяга предсказуемая, машина едет плавно даже на низких оборотах.

5. Нельзя сразу глушить

А раньше — действительно нельзя. Сейчас почти все модели имеют системы автономного охлаждения: антифриз циркулирует даже после остановки. Но для старых систем правило "1 минута на холостых" всё ещё актуально.

6. Мощность может внезапно пропасть

Провал тяги, или "турбояма", встречалась на старых моделях. Сегодня — редкость. Уменьшенные роторы и доработанная настройка разгона избавили от этих сюрпризов.

7. Дорого в обслуживании

Если не убивать мотор и следить за ним — турбина отходит свой срок без капризов. А ремонт турбины стоит не дороже, чем капитальный ремонт любого сложного агрегата.

Уточнения

Леге́нда (от ср.-лат. legenda «чтение», «то, что должно быть прочитано») — жанр несказочного прозаического фольклора, который подразумевает повествование о человеческих действиях, по мнению рассказчика и слушателей, имевших место в истории человечества.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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