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Штраф ни за что: дорожная ловушка, которая срабатывает даже без движения

1:51
Авто

Когда улица сужается до одного реального проезда, а с обочины на дорогу нахально лезет чужой "железный аргумент" — у водителя остаётся два варианта: нарушить или ждать. На первый взгляд, ситуация очевидна: объезд припаркованного автомобиля — вынужденная мера. Но в ПДД на это смотрят иначе.

Сплошная — она и на узкой улице сплошная

Сплошная разметка — не только на трассах. В городских кварталах её тоже хватает. И если машина припаркована так, что до линии меньше трёх метров, это уже нарушение. Даже если проехать мимо можно только через пересечение разметки, закон будет на стороне линии — не водителя.

"Припаркованная машина — это препятствие. Но это не даёт права нарушать разметку", — отметил представитель ГАИ

Что грозит за манёвр

Если пересекаете сплошную при объезде — попадаете под часть 3 статьи 12.15 КоАП РФ. Штраф — до 2250 рублей. Однако если нарушение зафиксирует камера и расценит как выезд на встречку — можно получить максимальный штраф 7500 рублей или лишение прав.

Исправить ситуацию возможно, но только через обжалование. И то не всегда успешно.

Объехать или не объехать — вот в чём вопрос

По закону — не объезжать. Ждать, пока уберут преграду. Но в реальности инспекторы иногда закрывают глаза. Главное — чтобы не было фиксации с камеры. А она, как известно, не прощает даже вежливые манёвры.

Что делать

  • Не пересекать сплошную — даже под давлением ситуации

  • Звонить в ГИБДД, если припаркованная машина перекрыла движение

  • Не надеяться на "авось", особенно в зоне камер

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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