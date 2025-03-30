Машины, от которых шарахаются даже перекупы: опасный список из вторички

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На вторичном рынке хватает жемчужин — но ещё больше мин, замаскированных под "выгодную покупку". Некоторые модели давно приобрели дурную славу: их боятся даже бывалые перекупы. И не зря.

Фото: Wikimedia Commons by SbastienRondet, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford Focus

Ford Focus

Особенно опасны версии 2011-2015 годов с коробкой PowerShift. Перегревы, рывки и поломки — не редкость. Ремонт может вылиться в 200 тысяч рублей, а мастера, готового за это взяться, ещё нужно поискать.

Peugeot 308

Авто первого поколения с мотором EP6 — настоящая капсула проблем. Цепь ГРМ растягивается уже к 60 тыс. км, электроника чудит, а запчасти не только дорогие, но и труднодоступные.

Volkswagen Touareg

Второе поколение с пневмоподвеской — боль. Один баллон — 50 тысяч, компрессор отказывает к 100 тыс. км. Добавьте капризную электронику и дорогое обслуживание.

Mitsubishi Outlander

Кроссовер с вариатором — игра на удачу. Уже после 100 тыс. км начинается череда дорогостоящих ремонтов. Цена вопроса — от 300 тысяч рублей.

BMW 7-Series (F01/F02)

Купить — полдела. Содержать — совсем другое. Проблемы с мотором N63, подвеской и электроникой превращают флагман в бездонную яму для бюджета.

Audi Q7

Даже шутят: "Почувствуй себя владельцем самолёта". К 150 тыс. км — пневмоподвеска и ГРМ на замену. А моторы 4.2 FSI и 3.0 TDI требуют особого (и недешёвого) подхода.

Opel Antara

Слабая АКПП, ржавеющий кузов, странная электроника и исчезающие запчасти. Немецко-корейская "дружба" не пошла на пользу.

Infiniti FX

Мощный и стильный, но с коротким сроком "медового месяца". Подвеска не выдерживает, катализаторы быстро умирают, а бензин уходит ведрами.

Range Rover Sport

Классика жанра: роскошь — снаружи, хронические проблемы — внутри. Электроника, двигатель и пневма ломаются по кругу, ремонт — на вес золота.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

