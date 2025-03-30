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Обгон с подвохом: манёвр, который может стоить года без прав

2:06
Авто

Обгон в зоне перекрёстка — как шаг в туман: может пронесёт, а может закончиться лишением прав. Даже опытные водители ошибаются в оценке ситуации, а штрафы за такую ошибку — нешуточные. Минимум — 7500 рублей. Максимум — изъятие прав на срок до года.

Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину
Фото: flickr.com by Axion23, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ferrari California обгоняет на шоссе другую машину

Но есть нюанс: далеко не каждый манёвр считается обгоном. И именно в этих деталях кроется шанс избежать наказания.

Где обгон точно под запретом

Правила чётко определяют, в каких случаях манёвр запрещён:

  • На перекрёстках со светофорами

  • При движении по второстепенной дороге через нерегулируемый перекрёсток

  • В местах, где движение контролирует инспектор ДПС

Нарушение здесь автоматически влечёт ответственность. Особенно если манёвр повторный — тогда прощай права на целый год.

"Обгон на регулируемом перекрёстке — всегда нарушение, вне зависимости от обстоятельств", — пояснил представитель ГАИ.

Когда обгон всё-таки допустим

Если перекрёсток нерегулируемый и вы движетесь по главной дороге — манёвр разрешён. Главное условие — видеть всю картину движения. Но стоит оказаться на второстепенной или равнозначной дороге — и любое опережение с выездом на встречную полосу будет нарушением.

Ключевой момент: обгон — это не просто опережение. Если водитель перестраивается в соседнюю полосу на многополосной дороге, это не считается обгоном. Опасность наступает, когда пересекается осевая линия — особенно если впереди перекрёсток.

Что может пойти не так

Даже на трассе с главной дорогой возможна ошибка: при скорости 100 км/ч для завершения обгона нужно не меньше 320 метров. Перекрёсток может просто "вылететь" из поля зрения. А если в этот момент водитель впереди решит повернуть налево — авария почти гарантирована.

Поэтому знак "уступи дорогу", неприметный перекрёсток или обычная спешка могут превратиться в дорогую ошибку.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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