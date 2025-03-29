Пальцы не подскажут: рассказываем, как не купить ужасные шины на лето

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Кажется логичным: мягкая шина — цепкая шина, жёсткая — износостойкая. Но стоит только покупателю достать дюрометр или попытаться продавить резину пальцем, как у продавца шин начинается нервный тик.

В последние годы всё больше автомобилистов проверяют мягкость летней резины тактильно или с помощью прибора, рассказывает Андрей Молодовский, специалист по связям с общественностью шинных центров "Колеса Даром". Но, по его словам, это абсолютно бесполезно.

"Считается: чем мягче, тем лучше — зимой. А вот для летней резины такая логика не работает", — говорит он.

Мягкость ≠ сцепление

Сравнивать две летние шины по степени мягкости бессмысленно. Производители специально не указывают этот параметр на боковине — он ни о чём не говорит.

"Информация о твердости или мягкости резины не несет никакой ценности для потребителя", — говорит Андрей Молодовский.

Да, на заводах твердость измеряют. Но исключительно для контроля технологии. Причём один и тот же типоразмер может отличаться по твердости в разных зонах — от боковины до подканавочного слоя.

А что тогда важно

Сцепление, топливная экономичность и шумность — вот на что стоит смотреть. Эти параметры указаны на евроэтикетке. Кроме того, можно изучить:

Результаты независимых тестов

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Рекомендации продавцов и свой прошлый опыт

Твердость — это только один из параметров резины. Он работает в комплексе с другими: эластичностью, вязкостью, упругостью. Иногда они противоречат друг другу, и ставка только на "мягкость" может сыграть злую шутку.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

