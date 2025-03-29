Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ваша ошибка весной — и чеснок стал жёлтым: как этого избежать
Простой способ преобразить любой образ за секунды – добавьте всего один аксессуар
В семье рэпера Тимати обсудили, кто кому пожертвует почку
Популярные сервисы ИИ теперь доступны по подписке в российском магазине приложений — цены выше официальных
Сидр из Астурии: как искусство производства напитка привлекает туристов со всего мира
Замените всего 10 граммов масла: как это может улучшить ваше здоровье
Картофельный омлет без масла: секреты приготовления, которые вас удивят
Этот фрукт снижает давление за пару недель — эффект сравним с таблетками
Не только чистота: весенняя уборка как способ перезагрузки и избавления от хлама

Пальцы не подскажут: рассказываем, как не купить ужасные шины на лето

1:48
Авто

Кажется логичным: мягкая шина — цепкая шина, жёсткая — износостойкая. Но стоит только покупателю достать дюрометр или попытаться продавить резину пальцем, как у продавца шин начинается нервный тик.

В последние годы всё больше автомобилистов проверяют мягкость летней резины тактильно или с помощью прибора, рассказывает Андрей Молодовский, специалист по связям с общественностью шинных центров "Колеса Даром". Но, по его словам, это абсолютно бесполезно.

"Считается: чем мягче, тем лучше — зимой. А вот для летней резины такая логика не работает", — говорит он.

Мягкость ≠ сцепление

Сравнивать две летние шины по степени мягкости бессмысленно. Производители специально не указывают этот параметр на боковине — он ни о чём не говорит.

"Информация о твердости или мягкости резины не несет никакой ценности для потребителя", — говорит Андрей Молодовский.

Да, на заводах твердость измеряют. Но исключительно для контроля технологии. Причём один и тот же типоразмер может отличаться по твердости в разных зонах — от боковины до подканавочного слоя.

А что тогда важно

Сцепление, топливная экономичность и шумность — вот на что стоит смотреть. Эти параметры указаны на евроэтикетке. Кроме того, можно изучить:

  • Результаты независимых тестов

  • Отзывы владельцев с аналогичными автомобилями

  • Рекомендации продавцов и свой прошлый опыт

Твердость — это только один из параметров резины. Он работает в комплексе с другими: эластичностью, вязкостью, упругостью. Иногда они противоречат друг другу, и ставка только на "мягкость" может сыграть злую шутку.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Еда и рецепты
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной Аудио 
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе
Экономика и бизнес
Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Ева Власова: свои концерты заканчиваю на оптимистической ноте Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Нефть и газ на проводе: Венгрия откроет новую страницу
Последние материалы
Ваша ошибка весной — и чеснок стал жёлтым: как этого избежать
Простой способ преобразить любой образ за секунды – добавьте всего один аксессуар
В семье рэпера Тимати обсудили, кто кому пожертвует почку
Популярные сервисы ИИ теперь доступны по подписке в российском магазине приложений — цены выше официальных
Сидр из Астурии: как искусство производства напитка привлекает туристов со всего мира
Замените всего 10 граммов масла: как это может улучшить ваше здоровье
Картофельный омлет без масла: секреты приготовления, которые вас удивят
Этот фрукт снижает давление за пару недель — эффект сравним с таблетками
Не только чистота: весенняя уборка как способ перезагрузки и избавления от хлама
Пенсионеры за рулём — новая мишень? Что творится за кулисами ГИБДД
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.