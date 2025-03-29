Пенсионеры за рулём — новая мишень? Что творится за кулисами ГИБДД

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Можно ли быть хорошим водителем в 75 лет? А в 80? Пока в России на этот вопрос не дано однозначного ответа, но дискуссия набирает обороты. В некоторых странах возраст становится серьёзным поводом для ограничений, и возможно, наша страна вскоре последует этому примеру.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионер за рулем

Опыт — плюс, зрение — минус

Научные данные говорят: пожилые водители редко становятся виновниками аварий. Их аккуратность и концентрация часто перекрывают минусы, связанные с возрастом. Однако и медицина, и закон всё жёстче смотрят на состояние здоровья водителей.

В России список противопоказаний для управления автомобилем регламентирован: если врачи фиксируют опасные отклонения, водитель лишается прав. Причём это может произойти не только при продлении документа, но и внепланово — медучреждения обязаны передавать информацию о пациентах с серьёзными ограничениями в ГИБДД.

Вернуть права — возможно

Если ухудшение здоровья, например, зрения, привело к аннулированию прав, это ещё не конец истории. Пройдя повторное обследование, человек может доказать, что безопасное вождение снова возможно. В случае, если очки или линзы корректируют проблему, соответствующая отметка просто появится в новых правах.

Как дела у соседей по планете

Многие страны пошли по пути возрастающей осторожности:

В Саудовской Аравии водить после 75 лет просто нельзя.

В Турции с 70 лет водители ежегодно подтверждают свою пригодность.

В ОАЭ и на Филиппинах пожилые проходят медосмотр раз в полгода.

Такие меры заставляют людей старшего возраста задуматься: стоит ли продолжать водить?

Российский путь — пока осторожный

Пока у нас не существует отдельного возрастного порога. Но попытки его ввести уже были: два года назад в Петербурге предлагали сократить срок действия прав для граждан старше 70 лет. Их продление должно было быть возможно только после обязательного медосмотра. Идея вызвала резонанс, но так и осталась на уровне инициативы.

"Безопасность превыше всего", — считают сторонники ужесточений.

Противники уверены, что не возраст, а здоровье должно быть главным критерием.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

