Спорткары СССР: были ли они на самом деле?

Да, в СССР действительно существовали спорткары, но они были редкостью.
В основном это были либо экспериментальные модели, либо мелкосерийные автомобили, созданные для гонок или выставок. Итак, вот самые известные спорткары СССР.
1. ЗИС-112 (1951-1955)
Первый советский концепт-кар в американском стиле с мощным 6-литровым V8 на 180 л. с. Разгонялся до 204 км/ч — космическая скорость по тем временам!
2. ГАЗ-ТР ("ГАЗ-Спорт") (1951)
Машина с открытым кузовом и 3,5-литровым двигателем ГАЗ-12 (90 л. с.). Создавалась для гонок и могла разгоняться до 190 км/ч.
3. ХАДИ-7 (1967)
Гоночный болид Харьковского автодорожного института. Имел реактивный двигатель (!) и разгонялся до 320 км/ч — один из самых быстрых советских автомобилей.
4. Эстония-19 (1980-е)
Советская гоночная машина для "Формулы-3". Выпускалась небольшими партиями в Эстонии и использовалась в соревнованиях соцстран.
5. ЛуАЗ-1901 "Геолог" (1970-е)
Не совсем спорткар, но интересная разработка — лёгкий внедорожник-амфибия с необычным аэродинамическим дизайном.
Спорткары в СССР были, но они оставались экспериментальными моделями или гоночными машинами.
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