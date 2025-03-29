Спорткары СССР: были ли они на самом деле?

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Да, в СССР действительно существовали спорткары, но они были редкостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Yury Artsimenev, Post of Soviet Union, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ 1980. Хади-7

В основном это были либо экспериментальные модели, либо мелкосерийные автомобили, созданные для гонок или выставок. Итак, вот самые известные спорткары СССР.

1. ЗИС-112 (1951-1955)

Первый советский концепт-кар в американском стиле с мощным 6-литровым V8 на 180 л. с. Разгонялся до 204 км/ч — космическая скорость по тем временам!

2. ГАЗ-ТР ("ГАЗ-Спорт") (1951)

Машина с открытым кузовом и 3,5-литровым двигателем ГАЗ-12 (90 л. с.). Создавалась для гонок и могла разгоняться до 190 км/ч.

3. ХАДИ-7 (1967)

Гоночный болид Харьковского автодорожного института. Имел реактивный двигатель (!) и разгонялся до 320 км/ч — один из самых быстрых советских автомобилей.

4. Эстония-19 (1980-е)

Советская гоночная машина для "Формулы-3". Выпускалась небольшими партиями в Эстонии и использовалась в соревнованиях соцстран.

5. ЛуАЗ-1901 "Геолог" (1970-е)

Не совсем спорткар, но интересная разработка — лёгкий внедорожник-амфибия с необычным аэродинамическим дизайном.

Спорткары в СССР были, но они оставались экспериментальными моделями или гоночными машинами.