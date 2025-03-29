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ТОП-5 самых необычных советских мотоциклов

1:56
Авто

В СССР было много интересных и необычных мотоциклов, но некоторые выделялись особенно смелым дизайном.

BMW R75
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/people/21591384@N00, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
BMW R75

Вот ТОП-5 самых необычных советских мотоциклов.

1. ВНИИМО-420

Экспериментальный мотоцикл, разработанный Всесоюзным научно-исследовательским институтом мотоциклетной промышленности в конце 70-х годов.

Обладал необычным дизайном с клиновидным кузовом и задним расположением двигателя. Не пошёл в серийное производство.

2. Тула Т-200 "Турист" (1959)

Почему необычный: первый советский мотоцикл-скутер.
— Компактный и с полностью закрытым кузовом.
— Автоматическое сцепление — редкость для СССР.
— Планировался для массового рынка, но сложность конструкции остановила проект.

3. ИЖ-12 "Спутник"

Экспериментальный мотоцикл, разработанный Ижевским машиностроительным заводом в конце 50-х годов.

Обладал необычным дизайном с обтекаемым кузовом и закрытой кабиной. Не пошёл в серийное производство.

4. М-75 (1950)

Почему необычный: советский "BMW R75".
— Копия немецкого BMW R75 времен Второй мировой.
— Брутальный, с карданным приводом и коляской.
— Выпущено всего несколько сотен экземпляров.

5. Юпитер-5 "Круиз" (1987)

Почему необычный: футуристичный туристический байк.
— Пластиковый обвес, напоминающий современные спорт-туреры.
— Продвинутая приборная панель, комфортное сиденье.
— Так и не пошёл в массовое производство.

Эти мотоциклы могли бы сильно изменить рынок, но в СССР консервативный подход часто мешал инновациям.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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