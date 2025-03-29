В СССР было много интересных и необычных мотоциклов, но некоторые выделялись особенно смелым дизайном.
Вот ТОП-5 самых необычных советских мотоциклов.
1. ВНИИМО-420
Экспериментальный мотоцикл, разработанный Всесоюзным научно-исследовательским институтом мотоциклетной промышленности в конце 70-х годов.
Обладал необычным дизайном с клиновидным кузовом и задним расположением двигателя. Не пошёл в серийное производство.
2. Тула Т-200 "Турист" (1959)
Почему необычный: первый советский мотоцикл-скутер.
— Компактный и с полностью закрытым кузовом.
— Автоматическое сцепление — редкость для СССР.
— Планировался для массового рынка, но сложность конструкции остановила проект.
3. ИЖ-12 "Спутник"
Экспериментальный мотоцикл, разработанный Ижевским машиностроительным заводом в конце 50-х годов.
Обладал необычным дизайном с обтекаемым кузовом и закрытой кабиной. Не пошёл в серийное производство.
4. М-75 (1950)
Почему необычный: советский "BMW R75".
— Копия немецкого BMW R75 времен Второй мировой.
— Брутальный, с карданным приводом и коляской.
— Выпущено всего несколько сотен экземпляров.
5. Юпитер-5 "Круиз" (1987)
Почему необычный: футуристичный туристический байк.
— Пластиковый обвес, напоминающий современные спорт-туреры.
— Продвинутая приборная панель, комфортное сиденье.
— Так и не пошёл в массовое производство.
Эти мотоциклы могли бы сильно изменить рынок, но в СССР консервативный подход часто мешал инновациям.
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