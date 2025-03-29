Рассрочка против скидок: что выгоднее для покупателя нового автомобиля

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В условиях стагнации российского авторынка дилеры активно внедряют рассрочку как альтернативу традиционным автокредитам. Эта схема позволяет избежать переплат по процентам, но требует значительного первоначального взноса — от 50% до 70% стоимости автомобиля. Сроки погашения задолженности обычно ограничены: от одного года для некоторых моделей, таких как внедорожник Tank 500, до трёх лет для других.

Мнения экспертов о влиянии рассрочки на рынок

Специалисты автомобильного рынка скептически оценивают потенциал рассрочки в качестве инструмента оживления продаж. Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон", отмечает, что рассрочка остаётся формой субсидированного кредита от автопроизводителя, при котором дистрибьютор берёт на себя банковские проценты. По его мнению, ключевым фактором для стимулирования продаж является снижение высокой ключевой ставки.

Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф", также выражает сомнение в эффективности рассрочки, подчёркивая, что подобные программы не оказывают значительного влияния на рынок и не стимулируют его.

Альтернативные меры стимулирования продаж

Вместо рассрочки дилеры всё чаще прибегают к предоставлению существенных скидок на автомобили. Размер дисконта варьируется в зависимости от марки и модели, но обычно составляет от 200 до 500 тысяч рублей. Ренат Тюктеев отмечает, что средняя цена на новый легковой автомобиль в первом квартале 2025 года снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Прогнозы и ожидания

Эксперты выражают осторожный оптимизм относительно перспектив рынка. Ренат Тюктеев ожидает оживления спроса ближе к лету, рассчитывая на прирост продаж по сравнению с февралем.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.

