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Китайские бренды в списке роскоши: какие машины теперь в категории люкс

1:19
Авто

В России обновлён список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. Теперь в перечне Минпромторга РФ значатся 555 моделей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Помимо привычных премиальных брендов, в список вошли и китайские автомобили.

Zeekr 009
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zeekr 009

Китайские модели в списке:

В категории от 10 до 15 млн рублей:

  • Hongqi E-HS9 Executive и H9 Executive

  • Li L9 Max

  • Seres M9

  • Tank 700 Edition One и Superior

  • Voyah Dream EVR Long Range

  • Zeekr 009 WE Edition

Свыше 15 млн рублей:

  • BYD Yangwang U8 Deluxe Edition

  • Hongqi H9+ Edition One

  • M-Hero 917 EVR

Отечественный бренд Aurus также представлен в этой категории с моделями Senat (седан и лимузин) и внедорожником Komendant.

Изменения в налогообложении:

Ранее под налог на роскошь попадали автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Однако с учётом роста цен в 2022 году, порог был повышен до 10 млн рублей. Эти изменения вступили в силу с января 2022 года.

Уточнения

Налог на роскошь (также налог на расходы) — налог, налагаемый государством на предметы роскоши.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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