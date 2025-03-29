Китайские бренды в списке роскоши: какие машины теперь в категории люкс

В России обновлён список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. Теперь в перечне Минпромторга РФ значатся 555 моделей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Помимо привычных премиальных брендов, в список вошли и китайские автомобили.
Hongqi E-HS9 Executive и H9 Executive
Li L9 Max
Seres M9
Tank 700 Edition One и Superior
Voyah Dream EVR Long Range
Zeekr 009 WE Edition
BYD Yangwang U8 Deluxe Edition
Hongqi H9+ Edition One
M-Hero 917 EVR
Отечественный бренд Aurus также представлен в этой категории с моделями Senat (седан и лимузин) и внедорожником Komendant.
Ранее под налог на роскошь попадали автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Однако с учётом роста цен в 2022 году, порог был повышен до 10 млн рублей. Эти изменения вступили в силу с января 2022 года.
Налог на роскошь (также налог на расходы) — налог, налагаемый государством на предметы роскоши.
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