Китайские бренды в списке роскоши: какие машины теперь в категории люкс

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

В России обновлён список автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. Теперь в перечне Минпромторга РФ значатся 555 моделей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Помимо привычных премиальных брендов, в список вошли и китайские автомобили.​

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zeekr 009

Китайские модели в списке:

В категории от 10 до 15 млн рублей:

Hongqi E-HS9 Executive и H9 Executive​

Li L9 Max​

Seres M9​

Tank 700 Edition One и Superior

Voyah Dream EVR Long Range​

Zeekr 009 WE Edition​

Свыше 15 млн рублей:

BYD Yangwang U8 Deluxe Edition​

Hongqi H9+ Edition One​

M-Hero 917 EVR​

Отечественный бренд Aurus также представлен в этой категории с моделями Senat (седан и лимузин) и внедорожником Komendant.​

Изменения в налогообложении:

Ранее под налог на роскошь попадали автомобили стоимостью от 3 млн рублей. Однако с учётом роста цен в 2022 году, порог был повышен до 10 млн рублей. Эти изменения вступили в силу с января 2022 года.​

Уточнения

Налог на роскошь (также налог на расходы) — налог, налагаемый государством на предметы роскоши.

