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ТОП-5 экспериментальных автобусов СССР, которые могли изменить историю

2:27
Авто

В СССР создавалось множество уникальных автобусов, которые могли бы изменить транспорт будущего, но так и не вошли в массовое производство.

ЗИЛ-3207 "Юность"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ЗИЛ-3207 "Юность"

Вот ТОП-5 самых интересных экспериментальных моделей автобусов.

1. ЛиАЗ-5Э116 (электробус, 1985)

Почему мог изменить историю: мог бы сделать СССР лидером в электробусах.
— Работал на аккумуляторах вместо двигателя внутреннего сгорания.
— Запас хода — 75 км, скорость — 60 км/ч.
— Тихий, экологичный, но тяжелые батареи и слабая инфраструктура стали преградой.

2. ТГ-2 (турбореактивный автобус, 1959)

Почему мог изменить историю: мог стать самым быстрым автобусом в мире.
— Устанавливался турбовентиляторный двигатель от вертолета Ми-1.
— Разгонялся до 160 км/ч.
— Но: невыносимый шум, огромный расход топлива и сложность обслуживания.

3. ЗиУ-683Г (гибрид троллейбуса и автобуса, 1986)

Почему мог изменить историю: идеальное решение для городов без троллейбусных линий.
— Работал как от контактной сети, так и на дизеле.
— Вместимость — 180 пассажиров.
— Минус: дорогое производство и сложность обслуживания.

4. ЛАЗ-360 (автобус-амфибия, 1970-е)

Почему мог изменить историю: мог бы изменить транспорт в городах с каналами и реками.
— Герметичный кузов, пропеллер и водонепроницаемые двери.
— Разрабатывался для советской армии и гражданских нужд.
— Минус: слишком сложный и дорогой для массового производства.

5. "ЮМЗ-Т1" (автобус на магнитной подушке, 1987)

 Почему мог изменить историю: мог стать первым левитирующим автобусом.
— Использовал магнитную левитацию (по аналогии с поездом Transrapid).
— Потенциально убирал трение и износ.
— Минус: технология оказалась слишком дорогой для СССР.

Если бы хотя бы один из этих проектов реализовали, наш транспорт сегодня мог бы быть совсем другим!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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