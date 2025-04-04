Метро вместо бензина: отчего водители меняют руль на проездной

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Общественный транспорт в России переживает настоящий ренессанс. По сравнению с прошлым годом россияне стали пользоваться автобусами, троллейбусами и метро почти в два раза чаще. Это подтвердили аналитики крупного российского банка, проанализировав транзакции клиентов за первые месяцы 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автобус

Расходы растут, бензин — в минусе

Всего на поездки по стране было потрачено 278 миллионов рублей — на 18% больше, чем год назад. Особенно вырос средний чек на наземный транспорт — теперь он составляет 42 рубля (+5%). А вот метро и электрички стали немного доступнее: средний чек снизился до 196 рублей (-6%).

Одновременно заметно упали траты на автозаправках. Количество транзакций сократилось на 15%, общая сумма — на 5%, а вот сам средний чек подрос и пробил рекордную отметку — 1 128 рублей за заправку (+10%).

Что толкает людей в общественный транспорт

Эксперты объясняют такой скачок улучшением инфраструктуры. В столице, например, появились новые станции метро и ветки Московского центрального диаметра. Обновился и автобусный парк. Всё это повысило привлекательность городского транспорта и снизило зависимость от личных авто.

А теперь к этому добавляются экономические реалии. Снижение доли иностранных автопроизводителей, рост цен на машины, парковки и обслуживание вынуждает россиян искать более доступные альтернативы.

Ожидается, что тренд сохранится и в 2025 году — доля поездок на личных автомобилях будет снижаться, а метро, трамваи и автобусы станут новым "личным транспортом" для большинства горожан.

Уточнения

Метрополите́н ме́тро — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.

