ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые выпускались небольшими сериями

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Советский Союз славился своими массовыми грузовиками, такими как ЗИЛ-130, ГАЗ-53 и КАМАЗ-5320.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Экспериментальный ЗИЛ

Однако в разные годы выпускались и экспериментальные, специализированные и малосерийные модели, о которых мало кто знает. Эти машины создавались для особых задач, но по разным причинам так и не стали массовыми. Во ТОП-5 самых редких грузовиков СССР, которые выпускались ограниченными сериями.

1. ЗИС-Э134 — советский "монстр" для бездорожья

Годы производства: 1956-1958. Выпущено: 5 прототипов.

Этот уникальный четырёхосный грузовик создавался для экспедиций и военных нужд. Он имел полный привод, независимую подвеску и мог двигаться по снегу, грязи и болотам.

По сути, это был предшественник современных вездеходов. Однако сложная конструкция и высокая стоимость не позволили запустить его в серию, и проект закрыли.

2. НАМИ-0157 — советский "БелАЗ" до БелАЗа

Годы производства: 1956-1957. Выпущено: около 10 экземпляров.

До появления БелАЗа карьерные самосвалы в СССР были редкостью. НАМИ-0157 стал первой попыткой создать тяжёлый самосвал для горной промышленности. Его грузоподъёмность составляла 25 тонн, а двигатель мощностью 400 л. с. делал его настоящим гигантом для тех лет.

Однако из-за проблем с надёжностью и отсутствия нужных технологий проект свернули в пользу будущего БелАЗ-540.

3. МАЗ-541 — грузовик для буксировки самолётов

Годы производства: 1956-1964. Выпущено: 3 единицы.

Этот уникальный тягач создавался специально для аэропортов, чтобы перемещать тяжёлые самолёты, такие как Ту-104 и Ил-62. Он был оснащён огромными колёсами, кабиной над двигателем и мощным дизелем.

Из-за узкоспециализированного назначения таких машин сделали всего три, и они использовались только в аэропортах Москвы.

4. ГАЗ-75 — экспериментальный дизельный грузовик

Годы производства: 1950-е. Выпущено: около 15 прототипов.

В 1950-х Горьковский автозавод тестировал первый советский дизельный грузовик среднего класса. Он должен был заменить бензиновые ГАЗ-51 и ГАЗ-63.

Машина получилась экономичной и надёжной, но из-за проблем с производством дизельных моторов проект закрыли. СССР продолжал использовать бензиновые грузовики ещё десятилетия.

5. КрАЗ-6316 — "советский Кенворт"

Годы производства: 1980-е. Выпущено: менее 50 единиц.

Этот тяжёлый трёхосный тягач создавался как советский аналог американских грузовиков Kenworth и Peterbilt. Он имел кабину с высокой крышей, спальное место и был рассчитан на работу в суровых условиях.

Однако после распада СССР проект заморозили, а завод переключился на серийные модели. Сегодня КрАЗ-6316 — настоящий раритет.

Сегодня эти машины — настоящая находка для коллекционеров и любителей ретро-техники.