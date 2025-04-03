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Сухой маринад для шашлыка — забудьте про уксус навсегда

1:28
Авто

Если вы до сих пор замачиваете мясо в литрах уксуса или луковой каше — есть новость: для отличного шашлыка этого не нужно. Всё, что действительно работает — сухой маринад на хороших специях, и он идеально раскрывает вкус как свинины и говядины, так и курицы.

шашлык
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
шашлык

В чём фишка

Сухой маринад не разбавляет вкус, а наоборот — делает его концентрированным. Он не «пережаривается», как жидкий, и мясо остаётся плотным, но мягким. Плюс — всё готовится быстро, хранится долго и занимает минимум места.

Что нужно для идеального маринада

Основа — качественные специи. Лучше покупать на рынке, где они свежие, ароматные и без лишних добавок.

Вам понадобятся:

• чёрный перец (молотый или горошком)
• кориандр
• чили
• паприка
• шафран
• уцхо-сунели
• соль (лучше добавить отдельно)
Все специи берите по 30–40 г или по вкусу. Измельчите в ступке, если цельные, и тщательно перемешайте.

Как использовать

Смесь можно хранить в герметичной банке. Когда нужно — просто натрите мясо сухим маринадом, отдельно посолите, и оставьте на 2–6 часов. Всё — мясо готово к мангалу.

Бонус: такой маринад не течёт, не забрызгивает сумки на пикнике и не требует холодильника. Удобно, чисто и вкусно.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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