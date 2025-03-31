Минфин ослабляет контроль — что ждёт цены на АЗС весной

Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил ограничить рост цен на бензин уровнем официальной инфляции. По его словам, нынешняя система демпферных выплат — "триллионная дань" нефтяникам, которая не удерживает стоимость топлива от роста. Об этом сообщает издание "За рулем".

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Цены растут несмотря ни на что

Суть демпфера — государство компенсирует компаниям убытки, чтобы те не повышали цены. Но по факту, бензин с декабря уже подорожал на 1,5%, а темпы роста в два раза выше прошлогодних. При этом Минфин и Минэнерго не только не сдерживают рост, но и планируют расширить коридор цен, при котором выплаты сохранятся.

Что предлагают

Миронов настаивает: пора отказаться от компенсаций и просто ограничить рост цен на бензин уровнем инфляции. Так будет честнее и прозрачнее — для всех. Но не всё так просто.

А что скажут нефтяники

Главный редактор "За рулем" Максим Кадаков напомнил: в цене бензина около 20% занимает акциз, который с января уже вырос на 4,7%. А значит, к уровню инфляции придётся прибавлять хотя бы ещё один процент — иначе баланс в отрасли рухнет.

И ещё один нюанс — непредсказуемость инфляции

Как применять этот механизм, если никто не знает, какой будет инфляция через год? Фиксировать цены заранее или регулировать задним числом? Пока что это вызывает больше вопросов, чем ответов.

Цены растут всегда. Даже когда нефть дешевеет

Кадаков отмечает: в России цена на бензин растёт всегда — при любой конъюнктуре. Ни демпферы, ни нефтяные котировки не спасают — и никто толком не может объяснить, почему.

Альтернатива — давление через биржу

Если реализовывать идею Миронова, нужно не только ограничивать рост цен, но и повышать объёмы продаж топлива на бирже. Это создаст конкуренцию и усложнит манипуляции с ценами на АЗС, особенно у крупных вертикально интегрированных компаний.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.



