Мечта о гибриде в России разбивается об реальность

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Гибридные автомобили всё чаще мелькают на российских дорогах, обещая экономию, экологичность и плавность хода. Но за красивыми рекламными обещаниями скрываются нюансы, которые могут испортить всю радость владения. Особенно — в российских реалиях.

Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Toyota Yaris Cross XLS Hybrid

Что в них хорошего

Эксперты отмечают: гибрид расходует до 25% меньше топлива по сравнению с традиционными авто, а выбросы CO₂ у него ниже. В условиях высоких цен на бензин это звучит как мечта. Плюс — комфорт: езда по городу на гибриде тихая, плавная, без постоянных рывков и перегазовок.

Но есть и серьёзные "но"

Главный минус — цена. В России гибриды — не бюджетный выбор: модели с "намёком на премиум" стартуют от 5,9 млн рублей. Кроме того, их ремонт и обслуживание зачастую дороже. Не в каждом сервисе разберутся в электронике и системе высоковольтных батарей, особенно за пределами мегаполисов.

Зима — враг батареи

На большей части территории России зима — это не просто холодно, а по-настоящему морозно. И именно в таких условиях батарея гибрида быстро теряет ёмкость. Авто начинает потреблять больше бензина, а заявленная экономия исчезает. При этом зарядные станции в дефиците: на всю страну их чуть больше 7 тысяч, и только треть из них — быстрые. Для сравнения, АЗС — около 23 тысяч.

Идеальны в городе, спорны вне его

По словам эксперта Александра Вайса, гибриды подходят тем, кто живёт в крупных городах и не планирует дальние поездки по морозам. Для остальных — это пока слишком дорого и неудобно. Прежде чем выбрать такую машину, важно взвесить все плюсы и минусы, чтобы не пожалеть о покупке.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.

