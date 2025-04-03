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Всё работает — и вдруг хлопок: к чему приводит обрыв ремня

1:56
Авто

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) — это не просто неприятность. В большинстве автомобилей он приводит к серьёзным повреждениям двигателя: страдают клапаны, гнутся шатуны, разрушаются поршни. Иногда дешевле поменять мотор, чем ремонтировать старый.

Автомобиль Honda L15Z
Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Honda L15Z

Ремень не вечен — но вы можете продлить его срок

Средний ресурс — 70-90 тысяч км. Но на мощных авто ремень изнашивается быстрее из-за высокой нагрузки. И если его не заменить вовремя — рискуете попасть на капитальный ремонт. Причём чаще всего виновата не деталь, а водитель, решивший "сэкономить".

Экономия — главный враг двигателя

Многие автовладельцы гонятся за дешевизной, покупают неоригинальные ремни и устанавливают их в гаражах у знакомых. Ошибка даже в пару миллиметров может стоить вам мотора. Эксперты советуют обращаться в официальные сервисы и выбирать только проверенные запчасти.

Масло убивает ремень — буквально

Подтекающее масло под капотом — скрытый враг. При попадании на ремень ГРМ начинается его разрушение. Особенно опасны такие ситуации на старых авто, где течи могут быть незаметны до последнего. Следите за чистотой подкапотного пространства — это важнее, чем кажется.

Завод с толкача — рискованный трюк

На "механике" запуск с толкача может вызвать обрыв ремня. Особенно если он уже изношен. Это проверенный способ резко сократить срок службы даже нового ремня.

Проверьте ремень — или готовьтесь менять двигатель

Регулярная диагностика, правильный выбор расходников, профессиональная установка и чистота — вот четыре кита, на которых держится здоровье вашего двигателя. Игнорировать их — значит играть в русскую рулетку с кошельком.

Уточнения

Ремень газораспределительного механизма (также сокр. "ремень ГРМ") — компонент поршневого двигателя для синхронизации вращения коленвала и распределительного вала, зубчатый ремень (также называемого кулачкового ремня), либо цепь газораспределительного механизма, либо набор зубчатых колес. Синхронизация валов гарантирует, что клапаны двигателя открываются и закрываются в нужное время в зависимости от положения поршней.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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