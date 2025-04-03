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Этот режим есть в вашем автомате, но вы им ни разу не пользовались

1:29
Авто

Современные автомобили нашпигованы функциями, но большинство водителей пользуются только базовыми. Представитель ГАИ отметил, что автовладельцы зачастую даже не открывают техническую документацию, теряя доступ к действительно полезным возможностям. Одна из них — ручной режим в автоматической коробке передач.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Ручное переключение — не только для гонок

Многие уверены, что ручной режим и подрулевые лепестки нужны только для драйва на трассе. Но на деле они оказываются незаменимыми в повседневной езде. Например, при выезде на магистраль водитель может заранее включить нужную передачу, обеспечив быстрый отклик при ускорении. Особенно это актуально при обгонах, где счёт идёт на секунды.

На скользкой дороге — ваш главный помощник

Ручной режим помогает удерживать автомобиль на нужной передаче, не позволяя автоматике преждевременно переключиться вверх. Это предотвращает пробуксовку на снегу или льду. А если колёса всё же "заплясали", ручной контроль позволяет держать обороты под контролем и защитить двигатель от перегрузки.

Почему водители этого не делают

По словам инспектора, большинство просто не хотят разбираться с дополнительными возможностями. Всё, что выходит за пределы привычных режимов "P-R-N-D", пугает или кажется ненужным. В результате — упущенные возможности и снижение безопасности.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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