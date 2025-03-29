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ТОП-5 советских машин, которые могли работать на низкокачественном бензине

3:22
Авто

В СССР далеко не всегда был доступен высокооктановый бензин, особенно в глубинке и на севере страны.

ГАЗ-69
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Glovarov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-69

Многие автомобили проектировались так, чтобы без проблем работать на низкооктановом топливе (А-66, А-72) или даже суррогатных смесях. Представляем ТОП-5 советских машин, которые могли справляться с таким вызовом.

1. ГАЗ-69 — легенда бездорожья

Выпуск: 1953-1972 гг. Двигатель: 2,1 л, 55 л. с. (ГАЗ-69), 2,4 л, 65 л. с. (ГАЗ-69А).

Минимальный октановый бензин: А-66.

Почему в рейтинге? Простая и надёжная конструкция позволяла ГАЗ-69 работать на любом бензине, включая низкооктановое топливо и смеси с керосином.

2. УАЗ-469 — всепроходимый рабочий "козлик"

Выпуск: 1972-2003 гг. Двигатель: 2,4 л, 75 л. с.

Минимальный октановый бензин: А-72.

Почему в рейтинге? Военные и сельхозпользователи часто заливали в него некачественный бензин, но УАЗ-469 продолжал работать благодаря простому карбюратору и низкой степени сжатия.

3. ЗИЛ-130 — самый массовый советский грузовик

Выпуск: 1962-1994 гг. Двигатель: 6,0 л, 150 л. с.

Минимальный октановый бензин: А-72.

Почему в рейтинге? ЗИЛ-130 использовал карбюраторную систему и низкофорсированный двигатель, что позволяло ему без проблем "переваривать" низкокачественное топливо.

4. Москвич-412 — надёжный "чемпион по выживаемости"

Выпуск: 1967-2001 гг. Двигатель: 1,5 л, 75 л. с.

Минимальный октановый бензин: А-72.

Почему в рейтинге? Двигатель М-412 был разработан с учётом плохого топлива. Он мог работать даже на низкооктановом бензине с примесями, если немного подкрутить зажигание.

5. ГАЗ-24 "Волга" — представительский автомобиль с выносливым мотором

Выпуск: 1970-1992 гг. Двигатель: 2,4 л, 95 л. с.

Минимальный октановый бензин: А-72.

Почему в рейтинге? Карбюраторный двигатель ГАЗ-24 был нетребовательным к качеству топлива и легко адаптировался к работе на низкооктановом бензине, что делало его популярным среди таксистов.

Эти автомобили стали легендами советского автопрома благодаря неприхотливости и надёжности. Их конструкция была настолько продуманной, что они могли эффективно работать даже на топливе невысокого качества. 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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