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ТОП-5 самых массовых мотоциклов СССР

2:07
Авто

Эти мотоциклы СССР отличались надёжностью, простотой конструкции и выносливостью.

Мотоцикл Минск во Владивостоке ф2
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл Минск во Владивостоке ф2

Именно это сделало их популярными среди миллионов советских граждан.Вот ТОП-5 самых массовых мотоциклов Союза, которые выпускались огромными тиражами.

1. ИЖ Планета/ИЖ Юпитер — более 7 млн шт

Самая массовая серия мотоциклов в СССР. Одноцилиндровые "Планеты" и двухцилиндровые "Юпитеры" выпускались на Ижевском заводе с 1961 года. Были популярны как у граждан, так и в армии.

2. Минск М-105/ММВЗ-3.112 — около 6,5 млн шт

Лёгкие и надёжные мотоциклы Минского мотозавода (ММВЗ). Их любили за простоту конструкции, а также доступность запчастей. Производство началось в 1951 году и продолжается до сих пор.

3. Ковровец/Восход — около 3 млн шт

Выпускался на заводе в Коврове (КМЗ). Первые модели "Ковровец" появились в 1957 году, а с 1965-го началась линейка "Восход". Это были лёгкие мотоциклы для сельской местности и Советской Армии.

4. Урал (М-72 и его модификации) — более 3 млн шт

Классический тяжёлый мотоцикл с коляской. Изначально копия немецкого BMW R71, позже получил множество доработок. Использовался в армии, милиции и гражданском секторе.

5. Днепр (К-750, МТ-9, МТ-10) — более 2 млн шт

Тяжёлые мотоциклы Киевского мотозавода (КМЗ). Были мощнее "Уралов", но сложнее в ремонте. Популярны среди военных и служб быстрого реагирования.

Все эти мотоциклы можно встретить и сегодня, многие до сих пор на ходу! Какой из них тебе нравится больше всего?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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