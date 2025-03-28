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Автомобили этих цветов разбирают быстрее всего и вот почему

1:07
Авто

Автомобили белого, черного и серебристого цветов раскупают больше всего. Почему у россиян такие предпочтения, расскажем в этом материале.

Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве

Эта "золотая" тройка не меняется уже много лет. Она лидирует с большим запасом.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает такой результат печальным.

"Если посмотреть фото с парковок 70-х и 80-х годов и сравнить с нынешними, то мы увидим, что яркие цвета почти исчезли с кузовов машин. Причина банальна — экономия", — цитирует его KP. RU.

Он добавил, что производителю дешевле держать под каждую модель несколько базовых палитр, плюс в лучшем случае — пару ярких, за них берут наценку.

Россияне покупают то, что дешевле. А это, в первую очередь, белый цвет. Также при приобретении авто руководствуются тем, что белый цвет считается наиболее марким; черный наиболее "аварийный" и быстрее нагревается; к серому же бывает сложно подобрать краску при кузовном ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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