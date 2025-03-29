Назад в будущее: как новая Opala сочетает классику и футуризм

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Chevrolet решилась на смелый эксперимент: вдохнуть новую жизнь в один из самых культовых автомобилей Бразилии — Opala. Модель Opala Legacy 2026 — это не просто ностальгия на колёсах. Это настоящая симфония из прошлого и будущего, в которой узнаются черты классики 70-х и передовые технологии нового времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Niemann333, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chevrolet Opala Comodoro 1978

С первого взгляда Opala Legacy цепляет — фирменные округлые фары с LED-начинкой, хромированная решётка с крупной эмблемой Chevrolet и изящные линии кузова отсылают к золотой эпохе дизайна. Но стоит присмотреться, и становится ясно: это не ретро, это современный автомобиль с характером.

"Мы хотели сохранить ДНК оригинала, но на языке XXI века", — комментируют дизайнеры проекта.

Задняя часть выглядит не менее эффектно: тёмно-красные светодиоды, мощный бампер и фирменные выштамповки на крыльях. Добавьте сюда камеры кругового обзора и ультрасовременные парктроники — и вы поймёте, что это не игрушка для олдфагов, а полноценный автомобиль на каждый день.

В салоне продолжается тот же диалог времён: руль с олдскульным логотипом, но при этом цифровая панель, премиум-отделка и сиденья с подогревом и вентиляцией. Стильный тандем алюминия и дерева в отделке подчеркивает уровень проработки каждой детали.

Уточнения

Chevrolet Opala — автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся подразделением Chevrolet компании General Motors в Бразилии с 1969 по 1992 год и продававшийся в Южной Америке.

