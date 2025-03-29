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Зверь в костюме бизнес-класса: универсал, который тише гибрида, но мощнее спорткара

2:02
Авто

Пока одни считают дизель прошлым, BMW выпускает универсал с мотором, который ломает стереотипы. Рядный шестицилиндровый двигатель на 303 л. с. не просто тянет уверенно и быстро (0-100 км/ч за 5,4 секунды), но и тратит всего 6,4 литра топлива на 100 км. Да, это реальный показатель из городских поездок, а не рекламная цифра.

BMW Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

Удовольствие от движения, а не от ожидания зарядки

С полным приводом и восьмиступенчатым автоматом автомобиль ведёт себя на дороге уверенно. Подвеска, знакомая по седанам BMW — с двойными рычагами спереди и "пятирычажкой" сзади — превращает каждую поездку в образец баланса между комфортом и управляемостью.

Интерьер для тех, кто устал от сенсорных перегибов

Внутри — всё, что нужно водителю и пассажирам, включая премиальную акустику Bowers & Wilkins, двухэкранную цифровую панель и фирменную крутилку iDrive. Вентиляционные отверстия замаскированы, салон чист от кнопок и лишнего визуального шума. Всё продумано, красиво и удобно.

Багажник, который уважает водителя

570 литров в стандартной конфигурации и 1700 — с разложенными сиденьями. За эту цифру скрываются не только объём, но и удобство: продуманные крючки, отделения под полом, ровная погрузочная площадка и высокая дверь багажника. Всё на своём месте — именно так, как ждёшь от премиального универсала.

Универсал в эпоху кроссоверов

540d Touring — редкий гость на дорогах: настоящий универсал с характером и экономичностью, которую сложно ожидать от 300-сильной машины. BMW сделала автомобиль, который не подстраивается под тренды, а остаётся верным себе — и тем, кто за рулём ценит больше, чем просто точку назначения.

Уточнения

Спортивный автомобиль или спорткар (от англ. sports car) — двухместный автомобиль с закрытым или открытым кузовом и одинаковыми по диаметру колёсами, созданный в первую очередь под участие в автогонках, но потенциально пригодный для дорожной эксплуатации.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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