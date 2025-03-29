Внедорожник, который не боится ни выстрелов, ни газовой атаки: Toyota Land Cruiser в броне

Кажется, Toyota решила окончательно стереть грань между гражданским автомобилем и спецтехникой. Новая версия легендарного Land Cruiser прошла суровые испытания в Атласских горах Марокко — и уже тогда стало понятно, что на этот внедорожник можно положиться даже в экстремальных условиях.
Но теперь появился ещё более радикальный вариант, созданный специально для ситуаций, в которых на карту поставлено всё.
Разработанная компанией INKAS бронированная модификация Land Cruiser — это нечто большее, чем просто "усиленная" версия. Здесь предусмотрено всё:
пуленепробиваемые стёкла;
покрышки, способные ехать даже после прокола;
бронебамперы с функцией сброса препятствий;
система ночного видения;
встроенная сирена;
автономная подача кислорода;
система пожаротушения внутри салона.
С таким оснащением можно спокойно ехать в зоны, куда обычный внедорожник даже не сунется. Интересно, что Toyota официально не комментирует стоимость этой спецверсии — видимо, она рассчитана на узкий круг клиентов.
В движение бронированный Land Cruiser приводит 2,8-литровый турбодизельный мотор. Его мощность — 205 л. с., крутящий момент — внушительные 500 Н·м. Это позволяет уверенно вести машину как по шоссе, так и по разбитым дорогам. Базовая стоимость обычной версии в Венгрии начинается с 31,2 миллиона форинтов (около 80 тыс. евро), но "броник" наверняка будет стоить значительно дороже.
Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.
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