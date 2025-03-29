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Внедорожник, который не боится ни выстрелов, ни газовой атаки: Toyota Land Cruiser в броне

1:45
Авто

Кажется, Toyota решила окончательно стереть грань между гражданским автомобилем и спецтехникой. Новая версия легендарного Land Cruiser прошла суровые испытания в Атласских горах Марокко — и уже тогда стало понятно, что на этот внедорожник можно положиться даже в экстремальных условиях.

Toyota Land Cruiser 300
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Toyota Land Cruiser 300

Но теперь появился ещё более радикальный вариант, созданный специально для ситуаций, в которых на карту поставлено всё.

Land Cruiser в броне: не просто машина, а мобильная крепость

Разработанная компанией INKAS бронированная модификация Land Cruiser — это нечто большее, чем просто "усиленная" версия. Здесь предусмотрено всё:

  • пуленепробиваемые стёкла;

  • покрышки, способные ехать даже после прокола;

  • бронебамперы с функцией сброса препятствий;

  • система ночного видения;

  • встроенная сирена;

  • автономная подача кислорода;

  • система пожаротушения внутри салона.

С таким оснащением можно спокойно ехать в зоны, куда обычный внедорожник даже не сунется. Интересно, что Toyota официально не комментирует стоимость этой спецверсии — видимо, она рассчитана на узкий круг клиентов.

Под капотом — не менее впечатляюще

В движение бронированный Land Cruiser приводит 2,8-литровый турбодизельный мотор. Его мощность — 205 л. с., крутящий момент — внушительные 500 Н·м. Это позволяет уверенно вести машину как по шоссе, так и по разбитым дорогам. Базовая стоимость обычной версии в Венгрии начинается с 31,2 миллиона форинтов (около 80 тыс. евро), но "броник" наверняка будет стоить значительно дороже.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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