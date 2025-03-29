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Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество

1:59
Авто

Пока весь автомобильный мир мчится в сторону электромобилей, Китай уже проецирует взгляд дальше. Страна, где еще недавно подражали немецким и японским технологиям, сегодня сама диктует тренды и задаёт ритм переменам.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг Китая

В то время как Европа вкладывает миллиарды в переход на электрокары, а водород всё ещё остаётся на стадии экспериментов, китайские инженеры идут третьим путём — туда, где электропривод больше не единственный ответ.

Geely удивляет: гибрид нового поколения

Китайский гигант Geely представил Emgrand M100 Hybrid — автомобиль, работающий на метаноле. Его силовая установка сочетает в себе электрический мотор и 1,8-литровый двигатель внутреннего сгорания, адаптированный под метанол. Суммарная мощность — 264 л. с., что впечатляет для гибридной платформы B-сегмента.

Особенность технологии — в том, что она позволяет обходиться без масштабной перестройки инфраструктуры. Двигатель на метаноле способен использовать существующие технические решения, а само топливо — повторно использовать углерод из атмосферы.

Метанол вместо розетки

Электронное топливо от Geely может оказаться настоящим спасением для регионов с суровым климатом, где батареи быстро теряют эффективность. Разработка обещает не только экологичность, но и экономичность: метанол дешевле, а платформа Emgrand уже сегодня доступна в Китае как в гибридной, так и в чисто метанольной версии.

По задумке Geely, поддержка таких решений в будущем будет сопровождаться инвестициями в технологии улавливания и повторного использования углерода — например, в сотрудничестве с исландской Carbon Recycling International.

Кто угадает, каким будет "зелёное" топливо будущего — тот и выиграет гонку на рынке авто 2.0.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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