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BYD идёт ва-банк: как закончилась битва за трон среди электрокроссоверов

2:17
Авто

Несколько лет назад о марке BYD в Великобритании почти никто не слышал. Сегодня китайский автопроизводитель представляет свою пятую модель — Sealion 7 — и бросает вызов таким гигантам, как Tesla Model Y, Skoda Enyaq и, конечно, одному из самых ярких электромобилей последних лет — Hyundai Ioniq 5.

Hyundai Ioniq 6 1X7A7258
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Ioniq 6 1X7A7258

Старый чемпион держит оборону

Hyundai Ioniq 5 был признан автомобилем года в 2021-м и с тех пор сумел сохранить позиции. К 2025 году модель получила обновления: увеличенный аккумулятор (84 кВт·ч вместо 77,4), улучшенную аэродинамику, более тихий салон и, наконец-то, дворник на заднем стекле. Машина осталась конкурентоспособной, особенно по запасу хода — 307 миль против 283 у новичка от BYD.

Китайская сила с оговорками

Sealion 7 впечатляет на бумаге: 523 л. с., разгон до 100 км/ч за 4,5 секунды и богатая базовая комплектация. Но на практике этот электрокроссовер оказался тяжеловат — почти 2,4 тонны — и страдает от жёсткой подвески.

Он быстрее Ioniq 5, но проигрывает в управляемости и комфорте. К тому же зарядка до 80% занимает 32 минуты — заметно дольше, чем у корейского конкурента (18 минут).

Поездка и ощущения

На извилистой дороге Hyundai чувствует себя увереннее. Подвеска сглаживает неровности, а управляемость остаётся стабильной. BYD сильнее на старте, но его поведение в поворотах оставляет желать лучшего. Внутри оба автомобиля просторны, но у Sealion — меньше места для головы, несмотря на внушительные габариты.

Безопасность и комфорт

Обе модели насыщены электронными помощниками, но у Sealion системы более навязчивы. Hyundai предлагает сбалансированную работу ассистентов и проще в управлении. Зато BYD выигрывает по гарантии — 6 лет против 5 у Hyundai.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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