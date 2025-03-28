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Хищник в галстуке: за этой элегантностью прячется чистая ярость Nissan Maxima

2:35
Авто

В мире, где седаны часто сливаются в однообразие, Nissan Maxima идёт против правил. Его называют "четырёхдверным спорткаром" не просто так — этот автомобиль совмещает в себе силу, стиль и умные технологии. Он легко справляется с ролью комфортного транспорта на каждый день, но способен и удивить, когда нажимаешь на газ.

Nissan Maxima
Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Nissan Maxima

Под капотом — не просто мотор, а сердце

Главная звезда Maxima — 3,5-литровый V6 мощностью 300 лошадиных сил. Вместе с трансмиссией Xtronic CVT он обеспечивает быстрый отклик и плавный разгон. Автомобиль одинаково уверенно ведёт себя и в городе, и на трассе. Эта модель — пример того, как можно совместить драйв и комфорт в одной машине.

Спортивный дизайн, который нельзя не заметить

С первого взгляда Maxima выделяется: смелая V-образная решётка радиатора, светодиодные фары, скульптурные линии и 20-дюймовые диски в старших комплектациях создают эффектный облик. Это седан, на который оборачиваются — и в движении, и на парковке.

Интерьер, в который хочется возвращаться

Салон Maxima — это уютная территория премиального уровня. Кожаная обивка, мягкие материалы, деревянные вставки и тщательно продуманная эргономика создают ощущение уюта и стиля. Водителю и пассажирам здесь одинаково комфортно, будь то короткая поездка в город или путешествие на выходные.

Технологии тоже на высоте: 8-дюймовый дисплей с Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose и удобное управление создают современную мультимедийную среду на борту.

Безопасность — не опция, а стандарт

В стандартной комплектации доступна система Nissan Safety Shield 360. Она включает контроль слепых зон, автоматическое торможение, оповещение о движении сзади и другие ассистенты, которые делают каждую поездку спокойнее.

Мощь — без компромиссов по расходу

Даже с внушительным V6 Maxima остаётся экономичным: до 30 миль на галлон на трассе и 20 — в городе. Это позволяет получать удовольствие от вождения, не жертвуя расходами.

Варианты на любой вкус

Maxima выпускается в пяти комплектациях — от базовой S до флагманской Platinum. Каждая версия предлагает уникальный баланс технологий, комфорта и стиля.

Уточнения

Nissan Motor Co., Ltd. (яп. 日産自動車株式会社 ниссан дзидо:ся кабусикигайся) — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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