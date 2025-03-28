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ТОП-5 мотоциклов СССР, созданных специально для армии

2:36
Авто

Советская армия активно использовала мотоциклы для разведки, связи и перевозки личного состава.

Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО
Фото: commons.wikimedia.org by SHTRLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл с коляской УРАЛ РЕТРО

Некоторые модели СССР разрабатывались специально для военных нужд, отличаясь высокой проходимостью, выносливостью и возможностью установки вооружения.

1. М-72

Годы выпуска: 1941-1960.

Почему попал в топ:
— Первый советский армейский мотоцикл, созданный на основе немецкого BMW R71.
— Оснащался приводом на коляску, что увеличивало проходимость.
— Использовался во Второй мировой войне для разведки, связи и десантных операций.

2. К-750

Годы выпуска: 1958-1970.

Почему попал в топ:
— Развитие М-72 с улучшенным мотором и ходовой частью.
— Активно применялся в армии, в том числе в пограничных войсках.
— Надёжная конструкция позволяла эксплуатировать мотоцикл в тяжёлых условиях.

3. МВ-750

Годы выпуска: 1964-1973.

Почему попал в топ:
— Армейская версия К-750 с усиленной рамой и приводом на коляску.
— Обладал повышенной проходимостью.
— Использовался для разведки и транспортировки лёгкого вооружения.

4. "Урал" М-63 и его армейские модификации

Годы выпуска: 1963-1971.

Почему попал в топ:
— Первые мотоциклы "Урал", предназначенные для армии.
— Модификации оснащались усиленной подвеской и возможностью установки пулемёта.
— Надёжный и мощный мотоцикл, использовавшийся в разных климатических условиях.

5. "Днепр" МТ-12 (МТ-16)

Годы выпуска: 1985-1990-е.

Почему попал в топ:
— Последний массовый советский армейский мотоцикл с полным приводом (коляска + заднее колесо).
— Улучшенная проходимость по бездорожью.
— Использовался для разведывательных операций и сопровождения колонн.

Советские армейские мотоциклы отличались простотой конструкции, высокой проходимостью и возможностью перевозки бойцов и вооружения. Многие из них до сих пор используются в военных и гражданских целях, а некоторые стали культовыми среди коллекционеров.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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