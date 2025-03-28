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ТОП-5 автомобилей СССР, которые могли работать на газе

2:19
Авто

Советский автопром активно искал альтернативные виды топлива, и газифицированные автомобили стали одним из решений.

ГАЗ-53 в Днепропетровске
Фото: commons.wikimedia.org by Novoklimov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-53 в Днепропетровске

Многие машины оснащались ГБО (газобаллонным оборудованием) или специально разрабатывались для работы на газе. Представляем ТОП-5 таких автомобилей СССР.

1. ГАЗ-53 с ГБО

Один из самых массовых советских грузовиков, который часто переделывали под работу на пропан-бутане или метан. Государственные предприятия оснащали эти машины газобаллонным оборудованием для экономии топлива.

2. ЗИЛ-130Г

Это газовая версия легендарного ЗИЛ-130. С завода выпускались варианты, работающие на сжиженном газе (ЗИЛ-138) и с возможностью переключения между бензином и газом. Такие грузовики использовались в сельском хозяйстве и коммунальных службах.

3. Волга ГАЗ-3102 с ГБО

Этот представительский седан иногда оснащали газобаллонным оборудованием. Чаще всего газовые установки устанавливали таксопарки для экономии на топливе.

4. УАЗ-452 (Буханка) на газу

Из-за дороговизны бензина многие "буханки" переоборудовали на газ. Их использовали как маршрутные такси и в сельской местности, где газ был доступнее бензина.

5. Москвич-412 с газовым оборудованием

Некоторые модели "Москвича" дорабатывали для работы на газе, особенно в таксопарках и на государственных предприятиях. Самодельные установки встречались довольно часто.

Советский Союз активно экспериментировал с газифицированным транспортом, стремясь снизить зависимость от бензина. Сегодня газобаллонное оборудование продолжает использоваться, а многие советские автомобили с ГБО до сих пор можно встретить в эксплуатации.

Какая тема интересна дальше? Например:
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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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